ويلعب بيراميدز مع التأمين الأثيوبي في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ32 لبطولة دوري الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، كان قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشهد تشكيل بيراميدز 3 تعديلات مقارنة بمواجهة الذهاب، حيث أشرك يورتشيتش الثلاثي: "علي جبر بدلا من محمود مرعي، ومصطفى زيكو بدلا من مصطفى فتحي، وأحمد عاطف قطة بدلا من إيفرتون دا سليفا".

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمد الشيبي، محمد حمدي.

خط الوسط: مصطفى زيكو، مهند لاشين، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "محمود جاد - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - محمود زلاكة - مروان حمدي".

تفاصيل المباراة

الدقيقة: 11 افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق مصطفى زيكو بعد عرضية قوية من محمد الشيبي.