حسم فريق بيراميدز تأهله إلى مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليرافق النادي الأهلي في تمثيل مصر خلال المراحل المقبلة من البطولة القارية.

بيراميدز فاز على نظيره التأمين الإثيوبي (3-1)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليؤكد تأهله إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

تصنيف الأهلي وبيراميدز

الأهلي كان قد تأهل إلى مرحلة المجموعات، متخطيًا إيجل نوار البوروندي، بفوزه عليه (2-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور الـ 32.

إلا أنه لا يزال مقعدًا واحدًا لم يُحسم، بين نهضة بركان المغربي وأهلي طرابلس الليبي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل (1-1)، بينما تقام مواجهة الإياب بعد غد السبت.

ويأتي تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، كما يلي:

التصنيف الأول: الأهلي المصري، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، سيمبا التنزاني.

التصنيف الثاني: بيراميدز المصري، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري، شبيبة القبائل الجزائري.

التصنيف الرابع: الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي.

ووفقًا للتصنيف المعلن للأندية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بداية الموسم الحالي، حال تأهل نهضة بركان سينضم إلى المستوى الأول، بينما سيتراجع سيمبا التنزاني للتصنيف الثاني بجوار بيراميدز.

بينما إذا نجح أهلي طرابلس في التأهل إلى دور المجموعات، سينضم إلى التصنيف الرابع، وتجرى قرعة المرحلة المقبلة، يوم الإثنين المقبل في جوهانسبرج.