يستضيف فريق نهضة بركان المغربي نظيره فريق أهلي طرابلس الليبي بقيادة حسام البدري، مساء اليوم السبت، لتحديد المقعد الأخير في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي وبيراميدز حسما التأهل بشكل رسمي إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وسط ترقب لإجراء القرعة المقرر لها بعد غد الإثنين في جوهانسبرج.

وكان نهضة بركان عاد بنتيجة ثمينة من ليبيا بالتعادل مع أهلي طرابلس (1-1)، قبل أن يستضيف موقعة الإياب مساء اليوم، على ملعب البلدي في بركان.

منافس الأهلي وبيراميدز

ويعد نهضة بركان بمثابة منافس محتمل أمام بيراميدز، حال تأهله إلى دور المجموعات، حيث إنه سينضم إلى التصنيف الأول، بجوار الأهلي، بالتالي قد يقع مع السماوي في مجموعة واحدة.

إلا أن الأهلي أيضًا يترقب، لأن أهلي طرابلس الذي يقوده حسام البدري، إذا تمكن من العبور إلى دور المجموعات، سيكون بمثابة منافس محتمل للأحمر والسماوي، لأنه سيكون في التصنيف الرابع.

ويأتي تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، كما يلي:

التصنيف الأول: الأهلي المصري، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، سيمبا التنزاني.

التصنيف الثاني: بيراميدز المصري، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري، شبيبة القبائل الجزائري.

التصنيف الرابع: الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي.

تأهل نهضة بركان يعني تراجع سيمبا للتصنيف الثاني، بينما خروجه لن يغير في شكل أول ثلاثة مستويات، لأن أهلي طرابلس سيُكمل وقتها التصنيف الرابع.