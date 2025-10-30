حسم النادي الأهلي وبيراميدز تأهلهما إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26.

وكان الأهلي قد بدأ البطولة من الدور التمهيدي الثاني حيث التقى خلاله بفريق إيجل نوار البوروندي وانتصر ذهابا بنتيجة 1-0، قبل أن يفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب في القاهرة.

أما فريق بيراميدز فبدأ حملة الدفاع عن لقبه من الدور التمهيدي الأول الذي التقى خلاله فريق الجيش الرواندي، وانتصر الفريق المصري في الذهاب بنتيجة 2-0، ثم انتصر في الإياب بنتيجة 3-0.

ليتأهل بيراميدز حامل اللقب في النسخة الماضية، إلى الدور التمهيدي الثاني، ليواجه فريق التأمين الإثيوبي الذي تعادل معه في الذهاب بنتيجة 1-1، ثم انتصر إيابا بنتيجة 2-0.

إجراءات القرعة

ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق الـ 16 المتأهلة، إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق.

وسيتم تقسيم الأندية التي تتصدر كل مجموعة والفرق الـ12 إلى أربع مجموعات بعد إجراء قرعة بناءً على تصنيف أندية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم(CAF)، كما تحدده لجنة مسابقات الأندية بناءً على نتائج مشاركة الأندية في النسخ الخمس (5) السابقة في مسابقات الاتحاد الأفريقي، لذلك لا يمكن للاتحاد الوطني أن يضم أكثر من فريقين من بلده في نفس المجموعة.

وسيتم دعوة ممثلي الفرق المشاركة إلى القرعة، عدم تقديم هذا التمثيل لا يمنع اللجنة من المضي قدمًا في سحب القرعة في الموعد المحدد.

وسيتم إجراء مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

تصنيف الأندية

التصنيف الأول: الأهلي، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: بيراميدز، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، سيمبا التنزاني

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري، بترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الرابع: الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي، شبيبة القبائل الجزائري.