يترقب فريقي الأهلي وبيراميدز، ممثلا مصر في المرحلة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، سحب قرعة دور المجموعات من البطولة القارية، للموسم الحالي 2025-2026.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

ويتم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الساعة 2 مساء غد الإثنين، بتوقيت مصر، والتوقيت المحلي في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.

ويتواجد الأهلي وبيراميدز ضمن الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب 6 أندية عربية أخرى، ضمنهم الترجي الممثل التونسي الوحيد لبلاده في البطولات القارية.

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

وتظل هناك احتمالات بوقوع الأهلي إلى جانب بيراميدز في مجموعة واحدة، خاصة وأن كلا منهما في تصنيف مختلف، حيث يأتي تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، كما يلي:

التصنيف الأول: الأهلي المصري، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني، بيراميدز المصري، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الثالث: بترو أتلتيكو الأنجولي، الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري، الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي.