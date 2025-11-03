أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عن الهوية البصرية الجديدة لمسابقاته القارية المرموقة للأندية: دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي الإعلان عن الهوية البصرية الجديدة لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، قبل إجراء قرعة دور المجموعات في البطولتين.

وتقام القرعة الخاصة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة 1 ظهر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ناديا الأهلي وبيراميدز في قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2025-2026.

بينما يتواجد فريقا الزمالك والمصري في قرعة دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2025-2026.

هوية بصرية جديدة

تعكس الهوية الجديدة الإيقاع والشغف والطاقة التي تميز كرة القدم الإفريقية وثقافة جماهيرها النابضة بالحياة، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن "كاف".

وتحت الشعار الإبداعي "نبض قلب كرة القدم الإفريقية"، تحتفي مسابقات الأندية في كاف بروح الوحدة والعاطفة والطاقة التي توحّد القارة من خلال جمال اللعبة.

وبُني التصميم الجديد على فكرة الإيقاع الحي، مستلهماً الحركة على أرض الملعب.

وفي قلب الهوية الجديدة يوجد موج النبض الذي يتكوّن من ثلاثة عناصر إيقاعية تعبّر عن جوهر مسابقات الأندية الإفريقية:

القمة (PEAK): تمثل الأندية ولحظات الانتصار التي ترفع الإيقاع إلى الأعلى.

التدفق (FLOW): تمثل اللعبة واللاعبين الذين يُبقون النبض حيًّا، مثل شفرات العشب التي تتحرك استجابةً للّعب.

التكرار (REPETITION): يمثل إيقاع الجماهير والهتافات والطبول والرقصات التي تصنع نبضًا مستمرًا داخل الملعب.

وتمتد الخطوط الانسيابية عبر التصميم وتتحرك داخله، لتعكس ملمس وحركة أرضية الملعب، وترمز إلى الحركة الدائمة والعاطفة والشدة التي تميّز كرة القدم الإفريقية.

كُلّ عنصر في التصميم صُمّم ليعكس نبض القلب والقصة الغنية لكرة القدم الإفريقية، وتضمن هذه الهوية الديناميكية أن ينبض كلّ شعار أو صورة أو تصميم بنفس الإيقاع — جريء، عصري، وإفريقي بفخر.

كما تفتح الهوية الجديدة المجال أمام فرص لا محدودة للتعبير البصري الجريء والجذاب عبر البث التلفزيوني والمنصات الرقمية والفعاليات، لتقريب الجماهير أكثر من المسابقات التي تمثل الإيقاع الحقيقي لكرة القدم الإفريقية.