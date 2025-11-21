أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن تواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية النارية.

ووقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تواجد بها أيضا: "يانج أفريكانز، الجيش الملكي وشبيبة القبائل".

ويبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات، بمواجهة شبيبة القبائل في القاهرة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وفي السطور الجارية نستعرض موقف منافسي الأهلي في الدوريات المحلية وما قدموه دفاعا وهجوما..

يانج أفريكانز

لعب حتى الآن في الدوري التنزاني 3 مباريات فقط، انتصر في مرتين وتعادل مرة واحدة، وجمع 7 نقاط فقط، كما أن الفريق التنزاني نجح في تسجيل 5 أهداف ولم تستقبل شباكه أي هدف ليكون ضمن الفرق الأقوى دفاعا حتى الآن.

الجيش الملكي

لعب حتى الآن 6 مباريات في الدوري المحلي، احتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة، حيث انتصر في 4 مباريات وتعادل مرتين ولم يتلق أي خسارة.

الفريق المغربي سجل 13 هدفا حتى الآن واستقبلت شباكه هدفا واحدا فقط، وفي أخر مباراة له أمام الدفاع الجديدي انتصر بنتيجة 4-0 في لقاء أقيم أمس الأحد.

شبيبة القبائل

لعب الفريق الجزائري 8 مباريات في الدوري المحلي، انتصر في 4 وتعادل 3 مرات وتلقى هزيمة واحدة، ليجمع 15 نقطة في المركز الخامس، وسجل لاعبوه 11 هدفًا حتى الآن واستقبلت شباكه 7 أهداف.

وبالتالي فإن شبيبة القبائل أضعف منافسي الأهلي بالنسبة للخط الخلفي، وذلك بعدما استقبل 7 أهداف من 8 مباريات فقط.