ينتظر المدرب رولاني موكوينا، المدير الفني لنادي مولودية الجزائر، مواجهة من نوع خاص وضعها القدر في طريقه، إذ سيلتقي بفريق ماميلودي صنداونز الذي قضى بداخله سنوات عديدة مر خلالها بالعديد من اللحظات التي لا تُنسى.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا، عن تواجد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على رأس المجموعة الثالثة من المسابقة، رفقة الهلال السوداني، مولودية الجزائر، وسانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.

موكوينا يصطدم بماميلودي صنداونز

برز اسم رولاني موكوينا في عالم التدريب، حينما كان أحد أفراد الطاقم الفني لنادي ماميلودي صنداونز وتدرجت شهرته بمرور السنوات، حتى نال الفرصة التي انتظرها طويلًا.

وتولى موكوينا المهمة الفنية لفريق صنداونز في أكتوبر 2022، ليبدأ المدرب الجنوب أفريقي حقبة مختلفة انتظرها على مدار سنوات عديدة، أثبت خلالها جدارته على قيادة النادي.

وظهر ماميلودي صنداونز بشكل مميز وأسلوب واضح تحت قيادة موكوينا، لتزداد شعبية المدرب الجنوب أفريقي بين الجماهير، إذ خاض الفريق تحت قيادته 91 مباراة، وحقق الفوز في 60 مواجهة، وفرض التعادل نفسه في 22 مناسبة، ولم يتلق سوى 9 هزائم.

وأضاف موكوينا 4 بطولات إلى خزينة نادي صنداونز خلال فترة تواجده مع الفريق الجنوب أفريقي، من بينها بطولة قارية وهي الدوري الأفريقي في النسخة الأولى من المسابقة.

برزت الخلافات لاحقًا بين موكوينا وإدراة صنداونز، والتي سرعان ما تصاعدت حتى رحل المدرب عن القيادة الفنية للفريق.

خلافات أدت للرحيل

أدلى موكوينا بتصريحات عبر "947 Joburg" نقلتها صحيفة "The South African" عقب رحيله عن صنداونز، قائلًا: "يجب أن أوضح أنه لم تكن لدي الرغبة في الرحيل عن صنداونز، لكن تم إجباري على الأمر".

وواصل: "يوجد أمور أخرى لكن لا يمكنني أن أتحدث عنها، وذلك بسبب توقيعي على بند يمنعني من الحديث عن بعض التفاصيل، أتمنى أن يتفهم الجميع ذلك الأمر".

وأضاف: "هناك صعوبة في الإدلاء ببعض الأمور، حيث لا يمكنني الكشف عنها، وإذا أفصحت قد أتعرض لمشاكل كثيرة، ولا أجد معنى لرحيلي عن صنداونز، كعادة الكثير من الأمور لكن في النهاية يجب تقبل ذلك".

وأتم حديثه: "يوجد أشياء غريبة تحدث في كرة القدم لكن هذه طبيعتها، وأنا أمتلك القدرة والحكمة الكافية لفهم مثل تلك الأمور".

موكوينا بعد الرحيل عن صنداونز

تولى موكوينا، المهمة الفنية لفريق الوداد بعد رحيله عن صنداونز، إلا أن تجربة المدرب لم تكن ناجحة أو على النحو المنتظر منه، حيث رحل سريعًا وسط مناشدات بضرورة عدم استمراره.

قاد موكوينا فريق الوداد خلال 35 مباراة فقط، محققًا الفوز في 14 مناسبة فقط، وتعادل في مثلها وتلقى 7 هزائم.

وانتقل موكوينا لقيادة مولودية الجزائر مؤخرًا، حيث قاد الفريق في 8 مباريات فقط وحقق الفوز في 6 مناسبات وتعادل في مواجهتين.

تحدٍ أمام موكوينا

يواجه موكوينا فريقه القديم ماميلودي صنداونز خلال مباراتين في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد أن جمعت القرعة بينهما في المجموعة الثالثة.

الجولة الثانية: مولودية الجزائر × ماميلودي صنداونز (28-29 نوفمبر).

الجولة السادسة: ماميلودي صنداونز × مولودية الجزائر (13-14 فبراير).