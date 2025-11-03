يسعى رضا سليم، لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الجيش الملكي المغربي، للظهور بشكل مميز خلال مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الحالي، ليعود إلى حسابات القلعة الحمراء.

وانتقل رضا سليم إلى صفوف الجيش الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من الأهلي في ظل عدم حاجة الأحمر لخدماته تزامنًا مع الصفقات العديدة المبرمة خلال تلك النافذة.

رضا سليم وجهًا لوجه أمام الأهلي

أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية بمنافسات البطولة، إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري.

ويسعى رضا سليم للظهور بشكل مميز مع الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، إذ يسعى اللاعب لحجز مكانه بين المحترفين في صفوف الأهلي والعودة من جديد إلى النادي القاهري عقب نهاية إعارته.

رضا سليم شارك مع الجيش الملكي خلال الموسم الجاري في 5 مباريات في البطولة الوطنية المغربية، وذلك بواقع 243 دقيقة ونجح في تسجيل هدف واحد.

ويدرك سليم أهمية الظهور بشكل مميز مع الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، من أجل خطف الأنظار خاصة في مباراتي الأهلي بالمسابقة.

موعد مباراتي الأهلي والجيش الملكي

الجولة الثانية: الجيش الملكي ضد الأهلي - 28 أو 29 نوفمبر.

الجولة السادسة: الأهلي ضد الجيش الملكي - 13 أو 14 فبراير.

رضا سليم مشوار مميز مع الجيش

بدأ رضا سليم مشواره مع الجيش الملكي، في موسم 2018/2019 وذلك بالمشاركة أمام الوداد البيضاوي وكان ذلك في مسابقة الكأس، إذ نجح اللاعب في تسجيل هدفين في المباراة التي حسمها العساكر بنتيجة (3-1).

ووضع رضا سليم بصمته في تتويج الجيش الملكي بمسابقة الكأس، حيث شارك في 4 مباريات بالبطولة ونجح في تسجيل هدف وقدم تمريرة حاسمة.

وساهم رضا سليم في تتويج الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي موسم 2022/2023، إذ شارك اللاعب في 28 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

موسم 2018/19: شارك في مباراتين - سجل هدفين.

موسم 2019/20: شارك في 17 مباراة - سجل 3 أهداف - صنع تمريرتين حاسمتين.

موسم 2020/21: شارك في 29 مباراة - سجل 7 أهداف - قدم 9 تمريرات حاسمة.

موسم 2021/22: شارك في 28 مباراة - سجل 7 أهداف - قدم تمريرة حاسمة.

موسم 2022/23: شارك في 40 مباراة - سجل 13 هدفًا - قدم 14 تمريرة حاسمة.