كلام فى الكورة
نائب رئيس يانج أفريكانز: مواجهة الأهلي الأصعب.. وسنتعامل مع ضغط جماهيري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:44 م 04/11/2025
يانج أفريكانز

يانج أفريكانز - صورة أرشيفية

أكد عرفات علي الحاج، نائب رئيس يانج أفريكانز، على صعوبة مجموعة فريقه في دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد يانج أفريكانز في المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة أندية: "الأهلي، شبيبة القبائل، الجيش الملكي".

وقال عرفات علي الحاج عبر قناة الأهلي: "أعتقد أن هذه أصعب مجموعة في دوري أبطال أفريقيا، لكنها مميزة بسبب المواجهات المنتظرة فيها بالأخص من فرق شمال أفريقيا المختلفة عن غرب القارة".

وأضاف: "بالنسبة لنا كان هدفنا التأهل إلى دور المجموعات ونجحنا في ذلك لتكون هذه المرة الثالثة على التوالي وهذا موافق لتوقعاتنا بالتأكيد، وبالنسبة لنا مباراتي الأهلي ستكون صعبة لكن من نتشرف أن نلعب مع مثل هذه الأندية، وهدفنا أن نكمل مسيرتنا في البطولة الأفريقية، والتأهل من دور المجموعات".

وواصل نائب رئيس يانج أفريكانز: "لم نحدد مواعيد وأماكن مبارياتنا في دوري الأبطال وخلال أيام سنحدد كل شيء".

وتابع: "مدربنا واعد للغاية ويعرف الكثير عن الكرة الأفريقية وتولى تدريب منتخب أنجولا وبعض الفرق الشابة في المنتخبات الأنجولية، ولديه خبرات واسعة، ودعمناه جيدا بالصفقات".

وأنهى: "نعتاد على اللعب وسط حشود جماهيرية كبيرة في ملاعبنا أو ملاعب أخرى، وعندما لعبنا في الخارج مثل رواندا وجنوب أفريقيا ومالاوي شاهدنا دعما جماهيريا كبيرا، وليس سهلا أن نلعب تحت الضغوط الجماهيرية".

مباراة يانج افريكانز القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا قناة الأهلي يانج أفريكانز

