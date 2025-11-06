استعاد فريق الجيش الملكي، صدارة الدوري المغربي، مساء اليوم الخميس، بعد الفوز 1-0 على ضيفه الفتح الرباطي.

وأقيمت مباراة الجيش الملكي ضد الفتح الرباطي في ختام منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المغربي.

وفاز الجيش الملكي بهدف وحيد سجله لاعبه يوسف الفحلي من صناعة رضا سليم بالدقيقة 54.

وشهدت المباراة بطاقة حمراء من نصيب أسامة سوخان لاعب الفتح الرباطي في الدقيقة 86 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع الجيش الملكي رصيده في صدارة الدوري المغربي إلى 17 نقطة بفارق الأهداف عن الوداد الذي كان قد فاز في وقت سابق على حسنية أغادير 2-1.

ويلعب رضا سليم في صفوف الجيش الملكي معارًا من الأهلي حتى نهاية الموسم.

الجيش الملكي منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يعد الجيش الملكي المغربي أحد منافسي الأهلي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت يوم الإثنين الماضي، عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية برفقة "شبيبة القبائل (الجزائر)، الجيش الملكي (المغرب)، يانج أفريكانز (تنزانيا)".

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي بالمغرب في الجولة الثانية من دور المجموعات أحد يومي 28 أو 29 نوفمبر الجاري.