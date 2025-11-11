حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد أول مباراتين لفريق بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، يبدأ مشواره في دور المجموعات هذا الموسم باستضافة فريق ريفرز يونايتد النيجيري، قبل أن يخرج لمواجهة باور ديناموز الزامبي في الجولة الثانية.

وتقام مباراة بيراميدز يوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء.

بينما تقام مباراة الجولة الثانية على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا يوم السبت 29 نوفمبر.

جدير بالذكر أن بيراميدز ينافس في المجموعة الأولى بنسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أفريقيا، التي تضم أيضا نهضة بركان المغربي إلى جانب ريفرز يونايتد وباور ديناموز.

