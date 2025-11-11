المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"يسارية كتبت التاريخ".. الأهلي يحيي ذكرى الفوز على الصفاقسي في رادس (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:27 م 11/11/2025
أحيى النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، الذكرى التاريخية بتتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006.

وحقق النادي الأهلي الفوز في رادس بتونس على فريق الصفاقسي بنتيجة 1-0 في الدقيقة 90+2 من مباراة إياب المباراة النهائية من بطولة الدوري الأبطال، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين في القاهرة بالتعادل بنتيجة 1-1.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في مثل هذا اليوم.. كتبنا التاريخ في رادس"، مع مجموعة من الصور الخاصة باحتفال أبو تريكة بالهدف القاتل في شباك الصفاقسي.

بدأ الأهلي هذه المباراة بشكل اضغط بحثا عن الهدف الأول من أجل التتويج باللقب مع التأمين الدفاعي الجيد، إلا أن فريق الصفاقسي كان صاحب الكلمة في أرضية الملعب مع تألق حارس مرماه في أكثر من فرصة محققة فشل في تسجيلها الثنائي الذهبي أمادو فلافيو وعماد متعب، حتى جاءت الدقيقة 90+2 والتي أتاحت الفرصة لمحمد أبو تريكة لتسديد كرة قوية سكنت الشباك.

لمشاهدة لحظة احتفال الأهلي بالفوز ضد الصفاقسي اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

ويعد الأهلي هو الفريق صاحب الرقم القياسي لأكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 12 بطولة أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، 2024"، بينما أنهى المسابقة القارية في الوصافة 5 مرات أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018، 2022".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الصفاقسي

التعليقات

