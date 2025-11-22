كشفت قناة الأهلي مساء اليوم الأربعاء، عن 3 ملفات تخص الفريق الأول لكرة القدم، قبل العودة من فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد بطولة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك يوم الأحد الماضي، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وأوضحت قناة الأهلي موقف الثنائي محمود حسن تريزيجيه، وأشرف داري من المشاركة في المباريات بعد الإصابة.. قائلة: "محمود حسن تريزيجيه سيتم تجهيزه ببرنامج مكثف للحاق بمباراة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا".

"فكرة غياب تريزيجيه 10 أيام للتأهيل ومن ثم العودة للتدريبات الجماعية يضعف من فرص مشاركته في مباراة شبيبة القبائل لكن مع خضوعه لبرنامج مكثف قد يجعله يلحق بالمباراة".

وكان تريزيجيه قد تعرض لإصابة خلال مباراة الأهلي والزمالك وبعد خضوعه لفحوصات طبية ثبت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

أما فيما يخص أشرف داري.. قالت قناة الأهلي: "بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها جميع اللاعبين.. سيكون المغربي أشرف داري جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ويتم تجهيزه للعودة للمباريات من جديد".

ومن ثم تطرقت القناة للحديث عن تفاصيل اجتماع إدارة الكرة مع الدنماركي ييس توروب قائلة: "إدارة الكرة بالأهلي كانت ستعقد اجتماعا مع ييس توروب بعد العودة من الإمارات، لكن المدرب فضل السفر للدنمارك ليقضي إجازة لمدة 5 أيام ثم العودة إلى القاهرة مع استئناف التدريبات".

وأنهت: "مع عودة توروب للتدريبات سيتم عقد اجتماعات التي ستشهد وجود الرباعي محمود الخطيب، سيد عبد الحفيظ، محمد يوسف ووليد صلاح الدين وذلك للحديث عن الملفات الخاصة بانتقالات يناير المقبلة".