المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

1 1
18:45
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من بينها اجتماع الخطيب وتوروب.. قناة الأهلي تكشف 3 ملفات هامة قبل العودة للتدريبات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:00 م 12/11/2025
توروب

ييس توروب - مدرب الأهلي

كشفت قناة الأهلي مساء اليوم الأربعاء، عن 3 ملفات تخص الفريق الأول لكرة القدم، قبل العودة من فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد بطولة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك يوم الأحد الماضي، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وأوضحت قناة الأهلي موقف الثنائي محمود حسن تريزيجيه، وأشرف داري من المشاركة في المباريات بعد الإصابة.. قائلة: "محمود حسن تريزيجيه سيتم تجهيزه ببرنامج مكثف للحاق بمباراة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا".

"فكرة غياب تريزيجيه 10 أيام للتأهيل ومن ثم العودة للتدريبات الجماعية يضعف من فرص مشاركته في مباراة شبيبة القبائل لكن مع خضوعه لبرنامج مكثف قد يجعله يلحق بالمباراة".

وكان تريزيجيه قد تعرض لإصابة خلال مباراة الأهلي والزمالك وبعد خضوعه لفحوصات طبية ثبت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

أما فيما يخص أشرف داري.. قالت قناة الأهلي: "بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها جميع اللاعبين.. سيكون المغربي أشرف داري جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ويتم تجهيزه للعودة للمباريات من جديد".

ومن ثم تطرقت القناة للحديث عن تفاصيل اجتماع إدارة الكرة مع الدنماركي ييس توروب قائلة: "إدارة الكرة بالأهلي كانت ستعقد اجتماعا مع ييس توروب بعد العودة من الإمارات، لكن المدرب فضل السفر للدنمارك ليقضي إجازة لمدة 5 أيام ثم العودة إلى القاهرة مع استئناف التدريبات".

وأنهت: "مع عودة توروب للتدريبات سيتم عقد اجتماعات التي ستشهد وجود الرباعي محمود الخطيب، سيد عبد الحفيظ، محمد يوسف ووليد صلاح الدين وذلك للحديث عن الملفات الخاصة بانتقالات يناير المقبلة".

مباراة شبيبة القبــــائل القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الخطيب شبيبة القبائل ييس توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg