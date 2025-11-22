المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيرلندا

أيرلندا

2 0
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

4 0
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 1
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يجري اختبارًا طبيًا.. موقف حسين الشحات من العودة لتدريبات الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:29 م 13/11/2025
حسين الشحات

حسين الشحات - لاعب الأهلي

كشفت قناة الأهلي موقف حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، من العودة بعدما خاض فترة تأهيل من الإصابة التي لازمته مؤخرًا.

وأشارت قناة الأهلي: "مع عودة الأهلي للتدريبات سيجري الجهاز الطبي اختبارًا طبيًا لحسين الشحات، للتعرف على موقفه من الجاهزية، بالأخص مع رغبته في العودة قبل نهاية المدة المحددة".

وتعرض حسين الشحات لإصابة خلال مباراة الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار طبيب الأهلي وقتها أن إصابة الشحات عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يستكمل بروتوكول خاص للتعافي.

ولعب الشحات في الموسم الحالي 5 مباريات مع الأهلي بواقع 140 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد كان أمام الزمالك في الجولة التاسعة للدوري المصري.

وغاب صاحب الـ 33 عامًا عن 7 مباريات في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، أمام إيجل نوار في ذهاب وإياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيراميكا كليوباترا والزمالك في نصف نهائي ونهائي كأس السوبر المصري، و3 مباريات في الدوري أمام الاتحاد وبتروجت والمصري.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري السوبر المصري قناة الأهلي حسين الشحات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg