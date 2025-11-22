كشفت قناة الأهلي موقف حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، من العودة بعدما خاض فترة تأهيل من الإصابة التي لازمته مؤخرًا.

وأشارت قناة الأهلي: "مع عودة الأهلي للتدريبات سيجري الجهاز الطبي اختبارًا طبيًا لحسين الشحات، للتعرف على موقفه من الجاهزية، بالأخص مع رغبته في العودة قبل نهاية المدة المحددة".

وتعرض حسين الشحات لإصابة خلال مباراة الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار طبيب الأهلي وقتها أن إصابة الشحات عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يستكمل بروتوكول خاص للتعافي.

ولعب الشحات في الموسم الحالي 5 مباريات مع الأهلي بواقع 140 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد كان أمام الزمالك في الجولة التاسعة للدوري المصري.

وغاب صاحب الـ 33 عامًا عن 7 مباريات في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، أمام إيجل نوار في ذهاب وإياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيراميكا كليوباترا والزمالك في نصف نهائي ونهائي كأس السوبر المصري، و3 مباريات في الدوري أمام الاتحاد وبتروجت والمصري.