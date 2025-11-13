المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيرلندا

أيرلندا

2 0
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

4 0
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 1
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

طاقم تحكيم تونسي لمواجهة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:37 م 13/11/2025
محرز المالكي

الحكم التونسي محرز المالكي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري على استاد القاهرة الدولي يوم 22 نوفمبر الجاري في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا الأهلي بجانب كل من يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - وشبيبة القبائل (الجزائر).

ووفقًا لصحيفة "الصباح" التونسية فإن هناك طاقم تحكيم تونسي سيدير لقاء الأهلي وشبيبة القبائل بقيادة محرز المالكي.

وسيساعد المالكي كل من أيمن إسماعيل ومروان سعد، فيما سيكون أمير الوصيف حكما رابعا.

 

 

 

الأهلي دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل الجزائري مباريات دوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg