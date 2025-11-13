يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري على استاد القاهرة الدولي يوم 22 نوفمبر الجاري في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا الأهلي بجانب كل من يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - وشبيبة القبائل (الجزائر).

ووفقًا لصحيفة "الصباح" التونسية فإن هناك طاقم تحكيم تونسي سيدير لقاء الأهلي وشبيبة القبائل بقيادة محرز المالكي.

وسيساعد المالكي كل من أيمن إسماعيل ومروان سعد، فيما سيكون أمير الوصيف حكما رابعا.