يواصل ثنائي فريق النادي الأهلي، محمود حسن "تريزيجيه" وحسين الشحات، أداء البرنامج التأهيلي في إطار استعدادات الفريق الأحمر للمنافسات المقبلة.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الجمعة، بأن "تريزيجيه" يواصل تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في لقاء الزمالك الذي أُقيم الأحد الماضي ضمن بطولة السوبر المصري.

وفي المقابل، يؤدي حسين الشحات برنامجه التأهيلي إثر الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية في وقت سابق، حيث يتم تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، من المقرر أن يصل الدنماركي يِس توروب، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إلى القاهرة برفقة طاقمه المعاون، وذلك بعد حصوله على إجازة لعدة أيام عقب التتويج ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين دون رد.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن توروب سيقود مران غدًا السبت على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، استعدادًا لمباراة بدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن فريق النادي الأهلي يتصدر المجموعة الثانية في المسابقة القارية، التي تضم إلى جانبه كلًّا من الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني، وشبيبة القبائل الجزائري.