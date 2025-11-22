يدرس الألماني جوزيف زينباور المدير الفني لفريق شبيبة القبائل الجزائري، إجراء تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل شبيبة القبائل ضيفًا على الأهلي، يوم 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة الشروق الجزائرية، فإن زينباور سوف يعتمد على تأمين الخطوط الخلفية لفريقه، خشية من رد فعل الأهلي المنتشي بالتتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك.

وأوضح التقرير، أن زينباور سوف يدفع بـ زكريا بن شاعة في قلب الدفاع بجوار زين الدين بلعيد.

كما أن زينباور سوف يدفع باللاعب محمد رضا حميدي في مركز الظهير الأيمن، وفارس نشأت على الجهة اليسرى.

فيما سيكون بوجمعة والسنغالي سار ولحلو آخرب وبودبوز في الوسط، في حين ستُسند المهمّة الهجومية إلى أيمن محيوس ومرغم، مع احتمالية الاعتماد على محيوس فقط كرأس حربة وإقحام الإيفواري بادا في الوسط لتدعيمه.

ويلعب الأهلي وشبيبة القبائل في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.