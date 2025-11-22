المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقارير: مدرب شبيبة القبائل يدرس إجراء تغييرات أمام الأهلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:32 م 15/11/2025
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

يدرس الألماني جوزيف زينباور المدير الفني لفريق شبيبة القبائل الجزائري، إجراء تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل شبيبة القبائل ضيفًا على الأهلي، يوم 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة الشروق الجزائرية، فإن زينباور سوف يعتمد على تأمين الخطوط الخلفية لفريقه، خشية من رد فعل الأهلي المنتشي بالتتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك.

وأوضح التقرير، أن زينباور سوف يدفع بـ زكريا بن شاعة في قلب الدفاع بجوار زين الدين بلعيد.

كما أن زينباور سوف يدفع باللاعب محمد رضا حميدي في مركز الظهير الأيمن، وفارس نشأت على الجهة اليسرى.

فيما سيكون بوجمعة والسنغالي سار ولحلو آخرب وبودبوز في الوسط، في حين ستُسند المهمّة الهجومية إلى أيمن محيوس ومرغم، مع احتمالية الاعتماد على محيوس فقط كرأس حربة وإقحام الإيفواري بادا في الوسط لتدعيمه.

ويلعب الأهلي وشبيبة القبائل في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.

 

الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل زينباور

مباشر
جورجيا

جورجيا

0 3
إسبانيا

إسبانيا

49

نهاية الشوط الأول.. بتقدم إسبانيا على جورجيا بنتيجة 3-0

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
