بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، استعداداته لاستئناف المسابقات المحلية والقارية، حيث يستهل مشواره بمواجهة في دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025–2026.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

وفي إطار استعدادات الفريق، يدخل بطل كأس السوبر المصري - الذي تُوّج به مؤخرًا - المواجهات المقبلة في ظل غياب عدد من اللاعبين، سواء بسبب الإصابات أو لانضمامهم إلى منتخبات بلادهم خلال التوقف الدولي الحالي.

ويعاني الأهلي من عدة إصابات تشمل: محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد سيد "زيزو"، وحسين الشحات، وياسين مرعي، بينما اشتكى الحارس محمد الشناوي من إجهاد عقب مشاركته في مباراة السوبر المصري.

وكان الشناوي قد شارك في مواجهة الأهلي والزمالك، التي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين دون رد في مسابقة السوبر المصري، والتي أُقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ورغم انضمام الشناوي إلى معسكر المنتخب المصري، فضّل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، عدم الدفع به بسبب شكواه من الإجهاد.

لمعرفة حالة مصابي الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل.. اضغط هنا أو تابع الألبوم المرفق بالموضوع