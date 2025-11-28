المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
21:45
ليتوانيا

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألمانيا

ألمانيا

- -
21:45
سلوفاكيا

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الجبل الأسود

الجبل الأسود

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

رسميًا.. الجيش الملكي يعلن تغيير ملعب موقعة الأهلي بدوري الأبطال

محمد همام

كتب - محمد همام

01:26 م 17/11/2025
الأهلي

فريق الأهلي

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، اليوم الإثنين، تغيير ملعب مباراته أمام الأهلي في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2025-2026.

وأفاد الحساب الرسمي لنادي الجيش الملكي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تخبر إدارة نادي الجيش الملكي جماهيرها بنقل مباراة الأهلي من ملعب مولاي عبد الله إلى ملعب مولاي الحسن في الرباط".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الجيش الملكي يوم الجمعة الموافق (28 نوفمبر) في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في إطار مرحلة المجموعات.

ويبدأ الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري يوم السبت المقبل في إطار الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية مع كلٍّ من: الجيش الملكي (المغرب) – شبيبة القبائل (الجزائر) – يانج أفريكانز (تنزانيا).

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور المجموعات عقب الفوز على إيجل نوار بطل بوروندي بنتيجة 1-0 في الذهاب وبالنتيجة نفسها في لقاء الإياب، والذي أُقيم على ملعب "استاد القاهرة".

الأهلي الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

