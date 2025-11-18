أكد حكيم مدان المدير العام لنادي شبيبة القبائل الجزائري أنه لم يكن يتمنى مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة القبائل يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي (مصر) - الجيش الملكي (المغرب) - وشبيبة القبائل (الجزائر) - يانج أفريكانز (تنزانيا).

وقال المدير العام لنادي شبيبة القبائل في تصريحات عبر قناة أون: "سنصل يوم الخميس إلى القاهرة من أجل مواجهة الأهلي".

وأضاف: "لم نكن نتمنى مواجهة الأهلي في دوري الأبطال ولكن ستكون مباراة مرتقبة بين الفريقين".

وأكمل: "الأهلي يمتلك تاريخا حافلا في أفريقيا ويجب أن نكون مستعدين له بشكل جيد".

وتابع: "الأهلي أحد المرشحين في كل موسم بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وندرك صعوبة مواجهته، كما أنه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".