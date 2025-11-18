المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

شبيبة القبائل: الأهلي مرشح دائم للفوز بدوري أبطال أفريقيا.. ولم نكن نتمنى مواجهته

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:02 م 18/11/2025
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

أكد حكيم مدان المدير العام لنادي شبيبة القبائل الجزائري أنه لم يكن يتمنى مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة القبائل يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي (مصر) - الجيش الملكي (المغرب) - وشبيبة القبائل (الجزائر) - يانج أفريكانز (تنزانيا).

طالع مجموعات دوري أبطال أفريقيا من هنا

وقال المدير العام لنادي شبيبة القبائل في تصريحات عبر قناة أون: "سنصل يوم الخميس إلى القاهرة من أجل مواجهة الأهلي".

وأضاف: "لم نكن نتمنى مواجهة الأهلي في دوري الأبطال ولكن ستكون مباراة مرتقبة بين الفريقين".

وأكمل: "الأهلي يمتلك تاريخا حافلا في أفريقيا ويجب أن نكون مستعدين له بشكل جيد".

وتابع: "الأهلي أحد المرشحين في كل موسم بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وندرك صعوبة مواجهته، كما أنه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل مباريات الأهلي موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg