ترقب صلاح وبيراميدز.. موعد والقناة الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:14 م 18/11/2025
صلاح

صلاح ينافس أوسيمين وحكيمي على الأفضل في أفريقيا

تتقرب الجماهير المصرية القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويتنافس أكثر من عنصر مصري على جوائز الأفضل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك بعدما تم الإعلان عن القوائم المختصرة لحفل الجوائز.

حيث يتنافس محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر الأول، على جائزة أفضل لاعب أفريقي في العام الحالي مع الثنائي فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي التركي ومنتخب نيجيريا، وأشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب.

بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب داخل القارة والتي يتنافس عليها ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي، وأسامة لمليوي لاعب نهضة بركان المغربي.

وأفضل نادي في أفريقيا والتي يتنافس عليها الثلاثي: "بيراميدز، نهضة بركان وصنداونز الجنوب أفريقي".

أين تشاهد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا؟

ومن المقرر أن يتم بث مباشر على قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب " CAFTV"، بالإضافة إلى عدد كبير من المحطات الفضائية مثل أون سبورت وبي إن سبورت.

سيتم بث الحفل جوائز الأفضل غدا الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الرباط بالمغرب.

ومن بين الجوائز التي سيتم توزيعها الآتي:

أفضل لاعبة أفريقية (سيدات) 2025

جائزة أفضل لاعب أفريقي (رجال) من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2025

جائزة أفضل مدرب في أفريقيا (رجال وسيدات) 2025

منتخب العام (رجال وسيدات) 2025

نادي العام (رجال وسيدات) 2025

أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2025

مباراة بيراميدز القادمة
محمد صلاح بيراميدز محمد الشيبي فيستون ماييلي أفضل لاعب في أفريقيا

