"الشحات وزيزو وتريزيجيه".. مصدر يكشف ليلا كورة موقف مصابي الأهلي من مباراة شبيبة القبائل

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:07 م 20/11/2025
زيزو

أحمد سيد زيزو - لاعب الأهلي

تعود مباريات النادي الأهلي من جديد مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع شبيبة القبائل مساء يوم السبت المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة التي ستمنحه الدافع من أجل بداية رحلة استعادة الأميرة السمراء التي غابت عن دولاب البطولات في الموسم الماضي بعد خسارته من الدور نصف النهائي من فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

وفي نفس الإطار، كشف مصدر عن موقف اللاعبين المصابين والمتمثلة في الثلاثي حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أنه تأكد غياب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال، إذ ستكون عودته خلال أخر شهر نوفمبر الجاري.

أما بخصوص الثنائي أحمد سيد زيزو وتريزيجيه قال المصدر: "سيتعرف الأهلي على موقف الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه بعد تدريبات الغد الجمعة، حيث سيتبين مدى جاهزية كل لاعب".

وكان ترزيجيه قد تعرض لإصابة خلال مباراة الأهلي مع الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري والتي حسمها الفريق الأحمر بنتيجة 2-0، بينما خرج زيزو من مباراة منتخب مصر مع كاب فيردي متأثرا بإصابة عضلية.

أما حسين الشحات فيغيب عن الأهلي منذ مباراة كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري الممتاز، ويحاول التعافي من إصابة المزق في وتر العضلة الخلفية.

مباراة شبيبة القبــــائل القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا زيزو شبيبة القبائل تريزيجيه حسين الشحات

