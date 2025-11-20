المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أرقام تناسب البدايات.. ماذا قدم تريزيجيه قبل 12 عامًا مع الأهلي بدوري الأبطال؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:34 م 20/11/2025
محمود تريزيجيه

محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي

أصبح محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة أمام فريق شبيبة بلوزداد الجزائري، في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري، من المقرر أن تقام في السادسة مساء بعد غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية.

الأهلي أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، تعافي محمود تريزيجيه من الإصابة، والمشاركة في التدريبات الجماعية.. طالع التفاصيل من هنا

اقتراب محمود تريزيجيه

تعافي محمود تريزيجيه ومشاركته في التدريبات، مع اعتماد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق ضمن الركائز الأساسية، عوامل تقربه من الحضور في مباراة شبيبة القبائل الجزائري.

وحال تواجد محمود تريزيجيه في تشكيل الأهلي أمام شبيبة القبائل، ستكون هذه المرة الأولى له، حيث اللعب في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، منذ 4451 يومًا.

ويرجع ذلك إلى آخر مباراة لعبها في دور المجموعات، التي كانت بقميص الأهلي ضد الزمالك، في سبتمبر 2013، التي انتهت بنتيجة (4-2) لصالح المارد الأحمر.

وتأتي أرقام محمود تريزيجيه مع الأهلي في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، التي جاءت بالكامل مع الأهلي كما يلي:

لعب: 7 من أصل 12
غاب 4 مرات وجلس بديلًا واحدة.
لم يسجل.
لم يصنع.
فاز: 4
تعادل: 3
لم يخسر.

حيث إن محمود تريزيجيه في هذه الفترة كان لا يزال يتحسس طريقه، بعد تصعيده ليلعب مع الجيل الذهبي بالأهلي، وتواجد مع الفريق في 4 نسخ من دوري أبطال أفريقيا، لكن الأحمر وقتها لم يبلغ دور المجموعات سوى في مرتين وتوج خلالهما باللقب في 2012 و2013.

وعاد محمود تريزيجيه لصفوف الأهلي مطلع الموسم الحالي، بعد نهاية تجاربه الاحترافية بالخارج، ليقترب من تجديد لتمثيل المارد الأحمر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد مرور أكثر من 12 عامًا على آخر ظهور في هذه المرحلة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا محمود تريزيجيه مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

