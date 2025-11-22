المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جاهزية القوة الضاربة باستثناء لاعبين.. لقطات من مران الأهلي قبل موقعة شبيبة القبائل (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:44 م 20/11/2025
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg
  • عرض 35 صورة
    galleryImg

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في ضربة البداية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم "2025-2026".

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة القبائل على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء يوم السبت المقبل بالجولة الأولى في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا كل من شبيبة القبائل، الجيش الملكي، ويانج أفريكانز.

طالع ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا من هنا

واكتملت صفوف الأهلي، اليوم الخميس، بعد انضمام اللاعبين الدوليين وذلك قبل مواجهة شبيبة القبائل.

وأصبحت القوة الضاربة جاهزة لخوض مباراة بطل الجزائر وعلى رأسها إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

وشارك جميع اللاعبين في مران الأهلي باستثناء حسين الشحات ومحمد عبدالله اللذين سيغيبان عن لقاء شبيبة القبائل.

ويواصل محمد عبد الله تنفيذ برنامج العلاج ‏الطبيعي الخاص به، بعد أن تعرض للإصابة بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة خلال التدريبات الأخيرة.‏

بينما أدى حسين الشحات تدريبات بدنية بالجري حول الملعب، حيث يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل.

تابع لقطات مران الأهلي من هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

مباراة شبيبة القبــــائل القادمة
دوري أبطال أفريقيا شوبير الشناوي زيزو محمود تريزيجيه إمام عاشور الأهلي ضد شبيبة القبائل الاهلي ضد شبيبة القبائل

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg