بعودة الدوليين.. مران الأهلي استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل (صور)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في ضربة البداية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم "2025-2026".

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة القبائل على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء يوم السبت المقبل بالجولة الأولى في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا كل من شبيبة القبائل، الجيش الملكي، ويانج أفريكانز.

طالع ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا من هنا

واكتملت صفوف الأهلي، اليوم الخميس، بعد انضمام اللاعبين الدوليين وذلك قبل مواجهة شبيبة القبائل.

وأصبحت القوة الضاربة جاهزة لخوض مباراة بطل الجزائر وعلى رأسها إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

وشارك جميع اللاعبين في مران الأهلي باستثناء حسين الشحات ومحمد عبدالله اللذين سيغيبان عن لقاء شبيبة القبائل.

ويواصل محمد عبد الله تنفيذ برنامج العلاج ‏الطبيعي الخاص به، بعد أن تعرض للإصابة بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة خلال التدريبات الأخيرة.‏

بينما أدى حسين الشحات تدريبات بدنية بالجري حول الملعب، حيث يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل.

تابع لقطات مران الأهلي من هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى