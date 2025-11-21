المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات

الشناوي: لا أعرف كيف يتم اختيار الأفضل في أفريقيا.. وكل الفرق تعمل "ألف حساب" لبيراميدز

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:09 م 21/11/2025
أحمد الشناوي حارس بيراميدز

أحمد الشناوي حارس بيراميدز

تحدث أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز عن مواجهة ريفرز يونايتد بطل نيجيريا في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، متسائلًا عن كيفية اختيار الفائزين بجوائز الأفضل في القارة السمراء.

ويبدأ بيراميدز مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ريفرز يونايتد غدًا السبت على استاد الدفاع الجوي.

طالع مباريات دوري أبطال أفريقيا من هنا

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي إنه يتمنى أن يحقق الفريق ضربة بداية قوية أمام ريفرز يونايتد بطل نيجيريا، مشددا على أن الفوز في بداية المشوار مهم للغاية من أجل الدخول سريعا في أجواء المنافسة والإعلان مبكرا عن رغبة بيراميدز في الاحتفاظ بلقبه القاري للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف الشناوي أن بيراميدز حاليا هو بطل أفريقيا وكل الأندية التي ستواجهه ستعمل له ألف حساب قبل مواجهته وهو ما يجعل المواجهات صعبة بكل تأكيد.

وأكمل أنه باعتباره أحد قادة بيراميدز تحدث مع زملائه بشأن ضرورة الفوز وتحقيق ضربة بداية قوية في البطولة التي يحملون لقبها.

وحول عدم فوزه بجائزة أفضل حارس في أفريقيا في حفل كاف 2025، أكد الشناوي أنه كان يتمنى الفوز باللقب.

وتساءل الشناوي عن كيف يتم تقييم واختيار المتوجين بتلك الجوائز؟، مشيرًا إلى أن نادي بيراميدز حقق كل الألقاب هذا الموسم.

وأوضح حارس بيراميدز أن هذا الأمر في النهاية يمثل حافز بالنسبة له، حيث يسعى للاجتهاد أكثر ليحقق الجائزة في الموسم المقبل.

وكان أحمد الشناوي مرشحًا لجائزة أفضل حارس في أفريقيا قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية، وفاز بها في النهاية المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي.

دوري أبطال أفريقيا أحمد الشناوي بيراميدز مباريات دوري أبطال أفريقيا جوائز كاف 2025 ريفرز يونايتد موعد مباراة بيراميدز

