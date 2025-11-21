أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي ستخوض مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في بداية مشوار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري، غدًا السبت، في السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وشهدت قائمة الأهلي عودة إمام عاشور بعد جاهزيته وتعافيه من فيروس A.

ويغيب المهاجم السلوفيني جراديشار عن مباراة شبيبة القبائل بسبب الإيقاف نظرًا لطرده في لقاء إيجل نوار بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد المهاجم الصاعد حمزة عبدالكريم ضمن قائمة الأهلي أمام شبيبة القبائل.

طالع مباريات دوري أبطال أفريقيا من هنا

وجاءت قائمة الأهلي ضد شبيبة القبائل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو، محمد شريف وحمزة عبد الكريم.