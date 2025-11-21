اختتم النادي الأهلي تدريباته الختامية اليوم استعدادًا لمباراته المرتقبة ضد شبيبة القبائل الجزائري، المقرر لها السادسة مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مران تكتيكي قبل المواجهة

شهد المران حضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة، حيث عقد يس توروب، المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات لمناقشة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

بدأ الفريق التدريبات بعمليات الإحماء، قبل تنفيذ تدريبات الكرة التي ركزت على الجوانب التكتيكية والخططية استعدادًا لمواجهة الفريق الجزائري.

الاجتماع الفني والزي الرسمي

عقد اليوم أيضًا الاجتماع الفني للمباراة، وتم خلاله استعراض جميع الضوابط التنظيمية وترتيب كافة الجوانب الإدارية والفنية المتعلقة باللقاء.

كما تم اعتماد الزي الرسمي لكلا الفريقين، حيث سيرتدي الأهلي القميص الأحمر، الشورت الأبيض، والجوارب الحمراء، بينما سيخوض حارس المرمى المباراة بـ زي أسود ورمادي.

في المقابل، يرتدي شبيبة القبائل قميصًا باللونين الأصفر والأخضر، مع شورت وجوارب صفراء، وحارس مرماهم بطقم بنفسجي كامل.

