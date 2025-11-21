يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لضربة البداية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

وتقام مباراة الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري، غدًا السبت، في السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وتضم المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي، شبيبة القبائل، الجيش الملكي، ويانج أفريكانز.

قائمة الأهلي ضد شبيبة القبائل

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو، محمد شريف وحمزة عبد الكريم.

الغائبون عن الأهلي أمام شبيبة القبائل

يغيب عن صفوف الأهلي كل من أحمد رضا ومصطفى العش لأسباب فنية، ومحمد شكري لمعاناته من آلام في عضلة السمانة.

كما يفتقد المارد الأحمر لجهود مهاجمه السلوفيني جراديشار بسبب الإيقاف نظرا للبطاقة الحمراء التي تلقاها في لقاء إيجل نوار بالدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

ويواصل حسين الشحات غيابه، حيث يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل.

ويغيب محمد عبد الله بسبب تنفيذ برنامج العلاج ‏الطبيعي الخاص به، بعد أن تعرض للإصابة بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة خلال التدريبات الأخيرة.‏

أما بالنسبة لأحمد عبدالقادر، فيشعر بآلام في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني إراحته.