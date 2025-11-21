المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الأهلي يكشف سبب غياب عبدالقادر وشكري أمام شبيبة القبائل

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:42 م 21/11/2025
أحمد عبدالقادر - الأهلي

أحمد عبدالقادر - الأهلي

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سبب غياب الثنائي أحمد عبدالقادر ومحمد شكري أمام شبيبة القبائل الجزائري.

وتقام مباراة الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري، غدًا السبت، في السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وتضم المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي، شبيبة القبائل، الجيش الملكي، ويانج أفريكانز.

وقال صلاح الدين عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن أحمد عبد القادر شعر بآلام في العضلة الخلفية، بينما عانى محمد شكري من آلام في عضلة السمانة، خلال مران الفريق الذي جرى مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وأضاف مدير الكرة إن الجهاز الفني بقيادة ييس توروب فضل منح الثنائي راحة من مباراة شبيبة القبائل المقرر لها غدًا، على أن يخضعا للأشعة للاطمئنان على حالتهما.

طالع مباريات دوري أبطال أفريقيا من هنا

قائمة الأهلي ضد شبيبة القبائل

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو، محمد شريف وحمزة عبد الكريم.

7 لاعبين خارج الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي دوري أبطال أفريقيا زيزو إمام عاشور بنشرقي محمد شكري أحمد عبدالقادر مباريات الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة شيببة القبائل

