يضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عن موسم 2025/2026.

ويواجه فريق الأهلي نظيره شبيبة القبائل، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا، رفقة شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

يلتقي فريق الأهلي بنظيره شبيبة القبائل الجزائري، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وينقل اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري الفضائي لمباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مصر والشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 5".

ويدخل الأهلي مباراته أمام شبيبة القبائل، وهو متسلح بأنصاره، إذ كشف الأحمر عن موافقة الجهات المعنية بحصور السعة الكاملة للجماهير أمام النادي الجزائري بملعب القاهرة الدولي اليوم.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، إذ ترتكز الآمال على إعادة الأميرة السمراء إلى الجزيرة.