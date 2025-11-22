تتجه الأنظار إلى ملعب القاهرة الدولي، اليوم السبت، حيث المباراة التي ستجمع بين النادي الأهلي ونظيره شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، وترتكز آمال الثنائي على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا، رفقة يانج أفريكانز التنزاني، وشبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي.

تفوق جزائري

يتفوق فريق شبيبة القبائل الجزائري على الأهلي في المواجهات المباشرة بينهما تاريخيًا، إذ يظهر ذلك بوضوح على نتائج المباريات التي جرت بينهما في دوري أبطال أفريقيا.

وأظهر شبيبة القبائل تفوقه أمام الأهلي بقوة، إذ نجح الفريق الجزائري في تحقيق الفوز ذهابًا بنتيجة (3-0)، قبل أن يهز شباك الأحمر القاهري بالعدد ذاته من الأهداف في موقعة الإياب.

وحقق الأهلي فوزه الوحيد أمام شبيبة القبائل، على ملعبه بثنائية نظيفة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2006 بهدفي أحمد صديق وأسامة حسني، في مباراة غاب عنها أغلب القوام الأساسي للأحمر.

وفرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين الأهلي وشبيبة القبائل على ملعب الأخير في الجزائر، إذ انتهت المواجهة بنتيجة (2-2) في دور المجموعات 2006.

وأعاد شبيبة القبائل تفوقه بالفوز على الأهلي في دور المجموعات عام 2010، حيث انتصر بهدف نظيف، قبل أن تنتهي المواجهة الثانية بينهما من نفس الموسم بالتعادل الإيجابي.

- الأهلي 0-3 شبيبة القبائل (نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 1981).

- شبيبة القبائل 3-0 الأهلي (نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 1981).

- الأهلي 2-0 شبيبة القبائل (دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2006).

- شبيبة القبائل 2-2 الأهلي (دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2006).

- شبيبة القبائل 1-0 الأهلي (دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2010).

- الأهلي 1-1 شبيبة القبائل (دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2010).

أهداف الأهلي وشبيبة القبائل

سجل فريق شبيبة القبائل في شباك الأهلي 10 أهداف، بينما اكتفى الأحمر القاهري بزيارة مرمى النادي الجزائري خلال 5 مناسبات فقط.

ويتربع الثنائي شيخ عمر دابو لاهب شبيبة القبائل، ومحمد أبو تريكة نجم الأهلي، على قمة ترتيب الهدافين لمباريات الفريقين، إذ سجل كل منهما هدفين.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

يواجه فريق الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وينقل اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري الفضائي لمباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مصر والشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 5".