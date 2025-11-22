يضرب نادي بيراميدز موعدًا مع نظيره ريفرز يونايتد النيجيري، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026، ويسعى الثنائي للظهور بالشكل الأمثل في بداية مشوارهما بدور المجموعات.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب 30 يونيو.

ويتواجد بيراميدز بالمجموعة الأولى في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، رفقة نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

مواجهات بيراميدز أمام أندية نيجيريا

التقى فريق بيراميدز بأندية نيجيريا خلال 4 مناسبات، كانت جميعها في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث واجه رينجرز وإنيمبا مرتين.

المواجهة الأولى كانت أمام رينجرز، في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية 2020، وتفوق بيراميدز بنتيجة (3-1)، بينما تفوق الفريق النيجيري في المباراة الثانية بهدف نظيف.

وواجه فريق بيراميدز نظيره إنيمبا في كأس الكونفدرالية عام 2021، وكان ذلك في دور ربع النهائي، وتمكن السماوي من تحقيق الفوز بنتيجة (4-1)، قبل أن يتعادل الثنائي إيجابيًا بهدف لكل فريق في الإياب.

- رينجرز 1-3 بيراميدز (دور المجموعات بكأس الكونفدرالية 2020).

- بيراميدز 0-1 رينجرز (دور المجموعات بكأس الكونفدرالية 2020).

- بيراميدز 4-1 إنيمبا (ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2021).

- إنيمبا 1-1 بيراميدز (ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2021).

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز أمام ريفرز يونايتد، ومواصلة هيمنته أمام الأندية النيجيرية، وذلك ضمن هدفه الذي يتضمن الحفاظ على لقب الأميرة السمراء، بعد أن توج به على حساب ماميلودي صنداونز في الموسم الماضي.

موعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد ريفرز يونايتد

يواجه نادي بيراميدز نظيره مع ريفرز يونايتد، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا على ملعب 30 يونيو.

وينقل اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري الفضائي لمباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مصر والشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 5".