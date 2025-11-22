تحدث أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي عن الفوز على شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن اللاعبين بدأوا يتأقلموا مع أسلوب لعب ييس توروب.

وافتتح الأهلي مباريات مجموعته في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وسيلتقي المارد الأحمر مع الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "الحمد لله على الفوز، نتيجة جيدة جدًا في أول مباراة لنا بدور المجموعات، بدأنا نتأقلم كلاعبين على أسلوب ييس توروب".

وأضاف: "مباراة شبيبة القبائل كانت ممكن تخرج بنتيجة أكبر من ذلك لو استغلينا الفرص التي أتيحت لنا ولكن الأهم هو الفوز والحمد لله على ذلك".

وأكمل: "شعرت بآلم إلى حد ما بسبب الإصابة التي تعرضت لها مع المنتخب ولكن قدمت 75 دقيقة بشكل جيد، سأتحدث مع الدكتور وسنرى ماذا سيحدث وإن شاء الله سأكون جاهزا للمباراة القادمة".

وأتم: "المباريات كلها صعبة ومجموعتنا هي الأقوى، مباراة الجيش الملكي القادمة صعبة جدا بكل تأكيد ولكن نحن نأخذ كل مباراة خطوة بخطوة وإن شاء نرجع بالفوز".