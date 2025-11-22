المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
زيزو: بدأنا نتأقلم على أسلوب لعب توروب.. وشعرت بآلام أمام شبيبة القبائل

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:34 م 22/11/2025
أحمد سيد زيزو

أحمد سيد زيزو - الأهلي

تحدث أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي عن الفوز على شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن اللاعبين بدأوا يتأقلموا مع أسلوب لعب ييس توروب.

وافتتح الأهلي مباريات مجموعته في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وسيلتقي المارد الأحمر مع الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

طالع ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا من هنا

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "الحمد لله على الفوز، نتيجة جيدة جدًا في أول مباراة لنا بدور المجموعات، بدأنا نتأقلم كلاعبين على أسلوب ييس توروب".

وأضاف: "مباراة شبيبة القبائل كانت ممكن تخرج بنتيجة أكبر من ذلك لو استغلينا الفرص التي أتيحت لنا ولكن الأهم هو الفوز والحمد لله على ذلك".

وأكمل: "شعرت بآلم إلى حد ما بسبب الإصابة التي تعرضت لها مع المنتخب ولكن قدمت 75 دقيقة بشكل جيد، سأتحدث مع الدكتور وسنرى ماذا سيحدث وإن شاء الله سأكون جاهزا للمباراة القادمة".

وأتم: "المباريات كلها صعبة ومجموعتنا هي الأقوى، مباراة الجيش الملكي القادمة صعبة جدا بكل تأكيد ولكن نحن نأخذ كل مباراة خطوة بخطوة وإن شاء نرجع بالفوز".

 

 

الأهلي شبيبة القبائل إمام عاشور أحمد سيد زيزو ترتيب مجموعة الأهلي ييس توروب

