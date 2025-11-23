تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراته أمام باور ديناموز بطل زامبيا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل نادي بيراميدز ضيفا على باور ديناموز بالجولة الثانية من دور المجموعات في السادسة من مساء السبت ٢٩ نوفمبر الجاري، على استاد ليفي موانواسا في مدينة ندولا بزامبيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة الصومال بقيادة الحكم الدولي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه حمزة حاجي المساعد الأول، وسليمان بشير المساعد الثاني، وعبد الفتاح سعد الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة نورمان ماتميرا من زيمبابوي، والمنسق العام موريمي إزيكيل من جنوب أفريقيا، وجاميل مباجي المنسق الأمني من أوغندا، وماتميدا نكونجي مسئول البث الفضائي من زامبيا.

يذكر أن نادي بيراميدز حامل لقب دوري الأبطال، افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ضيفه ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة كانت من توقيع أحمد عاطف قطة.