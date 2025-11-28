المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب الجيش الملكي: الفوز على الأهلي سيكون أفضل رد على الظلم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:57 م 23/11/2025
ألكسندر سانتوس

ألكسندر سانتوس

أكد ألكسندر سانتوس مدرب نادي الجيش الملكي المغربي، أن الفوز على الأهلي سيكون أفضل رد على الظلم الذي تعرض له فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني.

وخسر الجيش الملكي بهدف نظيف أمام يانج أفريكانز، في مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وألغى حكم الراية هدفًا للجيش الملكي، بداعي التسلل، مما أدى إلى احتجاج واعتراض قوي من جانب الفريق المغربي.

وقال سانتوس في تصريحات عبر موقع البطولة المغربي: "قدمنا مباراة جيدة كعادتنا في الموسم كاملا، كانت الهزيمة الأولى لنا وهذه تبقى مسؤوليتي، لعبنا في ملعب يصعب تطبيق أسلوبنا، والخصم أجهض طريقة خروجنا بالكرة".

وأضاف: "عانينا في الكرات الثابتة، والخصم أجهض حلولنا منذ البداية، وحاولنا عدم تلقي الهدف الذي يعد الرابع في الموسم كاملا، بين الشوطين غيرنا بعض اللاعبين لأننا احتجنا للتحكم أكثر في الكرة".

وتابع: "تلقينا هدفا في أفضل لحظاتنا في المباراة، ولكننا لم نكن في مستوانا في معظم دقائق اللقاء، ولم نتكيف سريعا مع الأجواء، سجلنا هدف التعادل والحكم ألغاه، شاهدت الفيديو بعد ذلك ولم يكن هناك تسلل وهذا أمر غريب".

واختتم: "علينا الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الأهلي، فالمجموعة معقدة، وإن انتصرنا في المبارتين المقبلتين، ستكون الإجابة الأفضل وتحقيق نقط أكثر في دور المجموعات".

وتقدم الجيش الملكي، بشكوى ضد حكم مباراة يانج أفريكانز؛ بسبب إلغاء الهدف.

ويستضيف الجيش الملكي، النادي الأهلي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب مولاي الأمير الحسن، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

مباراة الجيش الملكي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي يانج أفريكانز ألكسندر سانتوس

