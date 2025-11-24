وفد الأهلي يغادر إلى الرباط للترتيب لبعثة فريق الكرة

غادر وفد النادي الأهلي اليوم إلى الرباط للإعداد والترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، الذي سيواجه فريق الجيش الملكي في المواجهة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن الوفد ترأسه سمير عدلي المدير الإداري، ومعه ثنائي آخر.

وأضاف أن الوفد سيقوم بحجز ملعب التدريب والحافلات التي ستستخدمها البعثة هناك، وكذلك إنهاء إجراءات التسكين بغرف الفندق.

وأوضح أن البعثة سوف تغادر في الثامنة من صباح الأربعاء على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويرافقها سيد عبدالحفيظ عضو المجلس ونائب المشرف العام على قطاع الكرة.