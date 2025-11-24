المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وفد الأهلي يغادر إلى الرباط للترتيب لبعثة فريق الكرة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:30 م 24/11/2025
احتفال لاعبو الأهلي أمام شبيبة القبائل

الأهلي

غادر وفد النادي الأهلي اليوم إلى الرباط للإعداد والترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، الذي سيواجه فريق الجيش الملكي في المواجهة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن الوفد ترأسه سمير عدلي المدير الإداري، ومعه ثنائي آخر.

وأضاف أن الوفد سيقوم بحجز ملعب التدريب والحافلات التي ستستخدمها البعثة هناك، وكذلك إنهاء إجراءات التسكين بغرف الفندق.

وأوضح أن البعثة سوف تغادر في الثامنة من صباح الأربعاء على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويرافقها سيد عبدالحفيظ عضو المجلس ونائب المشرف العام على قطاع الكرة.

الأهلي دوري الأبطال بيبو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg