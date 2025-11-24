بعد إصابة الشناوي.. ماذا ينتظر الأهلي من شوبير؟ (فيديو)

تترقب جماهير النادي الأهلي الساعات المقبلة التي تسبق إعلان المدير الفني للأحمر، الدنماركي ييس توروب، لقائمة الفريق المغادرة إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويضرب فريق الأهلي موعدًا مع نظيره الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويستضيف النادي المغربي المباراة على ملعبه.

ويقترب محمد الشناوي من الغياب عن مباراة فريقه الأهلي ضد الجيش الملكي، بعد أن كشف الأحمر عن تفاصيل إصابة الحارس التي أوضح أنها عبارة عن آلام في العضلة الضامة اليسرى.

كيف كان ظهور شوبير؟

اقترب مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، من حماية عرين الأحمر خلال مباراة الفريق أمام الجيش الملكي والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي إصابة محمد الشناوي بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، لترتفع نسبة مشاركة مصطفى شوبير مع الأحمر خلال مباراة الجيش الملكي.

وحل مصطفى شوبير بديلًا لزميله محمد الشناوي، خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري، والتي تعرض خلالها قائد الأهلي للإصابة وكان ذلك بحلول الدقيقة 79 من عمر المواجهة.

وشارك شوبير خلال مباراة شبيبة القبائل في 11 دقيقة، ونجح الحارس خلال تلك المدة في إنقاذ مرمى الأهلي من هدفين محققين، كما تمكن من التفوق في التحام وأبعد كرة بعيدًا عن مرماه ببراعة.

واكتفى شوبير بلمس الكرة خلال مناسبتين فقط في مباراة شبيبة القبائل، نظرًا لقلة الوقت الذي ظهر فيه حارس الأهلي، وحصل اللاعب على تقييم 7.2 من خلال موقع "سوفا سكور" المختص بالإحصائيات والتقييم.

وظهر شوبير خلال 5 مباريات مع الأهلي في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، واستقبلت شباكه 5 أهداف، بينما حافظ على مرماه في مناسبتين كانتا في دوري أبطال أفريقيا.

وحاز شوبير على ثقة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إذ دفع به خلال ركلات الترجيح أمام كاب فيردي في المباراة الودية التي أقيمت في معسكر نوفمبر.

وتمكن مصطفى شوبير من التصدي لركلتي جزاء، ليخطف الحارس الأنظار بعد أن شارك بديلًا لزميله في الأهلي محمد الشناوي.

مصطفى شوبير ينال تحية لاعبي كاب فيردي بعد هذا الأداء! 🌟



منتخب مصر يحصد المركز الثالث في بطولة العين الدولية بعد الفوز بركلات الترجيح 🇪🇬✅#مصر_كاب_فيردي pic.twitter.com/WofCe1tly3 — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 17, 2025

موسم مميز لشوبير

تفوق شوبير قاريًا لم يكن جديدًا إذ تمكن اللاعب من تقديم موسم مميز مع الأهلي، في العام قبل الماضي، حيث شارك في 9 مباريات بدوري أبطال أفريقيا حافظ خلالها على نظافة مرماه ليخطف الأنظار تجاهه.

وقادر شوبير الأهلي نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2023/2024 بفضل تصدياته المميزة التي جاءت جميعها في الأوقات الحاسمة.