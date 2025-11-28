المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير مغربية: نفاد تذاكر مباراة الجيش الملكي والأهلي بعد ساعات من طرحها

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:28 م 25/11/2025
الجيش الملكي

الجيش الملكي

أكدت تقارير إعلامية نفاد التذاكر التي تم طرحها لجمهور فريق الجيش الملكي المغربي، لحضور مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحل ضيفا على الجيش الملكي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ووفقا لما ذكره موقع "البطولة" المغربي، فإن عملية بيع تذاكر مباراة الجيش الملكي والأهلي شهدت إقبالا كبيرا من قبل جماهير النادي المضيف.

وأوضح أن التذاكر التي طُرحت للبيع أمس الإثنين، نفدت بالكامل بعد مرور أقل من 10 ساعات، وبالتالي ستُقام المباراة أمام مدرجات كاملة العدد، باستثناء الجهة التي تم تخصيصها لمشجعي الأهلي.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز 4-1 على شبيبة القبائل الجزائري، بينما خسر الجيش الملكي بهدف نظيف أمام يانج أفريكانز التنزاني.

الجيش الرواندي
الجيش الرواندي
أخبار إحصائيات
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
المقاولون العرب

المقاولون العرب

24

ضغط متواصل من جانب فريق بيراميدز على دفاع المقاولون العرب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg