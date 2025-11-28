أكدت تقارير إعلامية نفاد التذاكر التي تم طرحها لجمهور فريق الجيش الملكي المغربي، لحضور مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحل ضيفا على الجيش الملكي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ووفقا لما ذكره موقع "البطولة" المغربي، فإن عملية بيع تذاكر مباراة الجيش الملكي والأهلي شهدت إقبالا كبيرا من قبل جماهير النادي المضيف.

وأوضح أن التذاكر التي طُرحت للبيع أمس الإثنين، نفدت بالكامل بعد مرور أقل من 10 ساعات، وبالتالي ستُقام المباراة أمام مدرجات كاملة العدد، باستثناء الجهة التي تم تخصيصها لمشجعي الأهلي.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز 4-1 على شبيبة القبائل الجزائري، بينما خسر الجيش الملكي بهدف نظيف أمام يانج أفريكانز التنزاني.