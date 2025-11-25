أعرب الكونغولي الدولي فيستون مايلي عن اعتزازه الكبير بالمسيرة التي حققها خلال الأشهر الماضية مع نادي بيراميدز ومنتخب جمهورية الكونغو، مؤكدًا أن كرة القدم المصرية كانت أحد أهم محطات صعوده إلى قمة اللعبة في القارة السمراء.

ونجح مايلي في التتويج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية لعام 2025 في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد موسم استثنائي قدّم خلاله أداءً لافتًا في دوري أبطال أفريقيا.

كما لعب دورًا محوريًا في تأهل منتخب بلاده إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، عقب الإطاحة بنيجيريا والكاميرون.

بيراميدز.. محطة الوصول إلى قمة أفريقيا

وقال مايلي في تصريحات لموقع فوت ميركاتو الفرنسي: "عشت موسماً لا ينسى مع بيراميدز، وصلنا إلى نصف النهائي ثم النهائي في دوري الأبطال، وكنت أسجل باستمرار، لكن الأسبوع الذي جمع بين تأهلنا للتصفيات القارية وحصولي على الجائزة سيبقى محفوراً في ذاكرتي مدى الحياة".

وأوضح هداف النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا (9 أهداف) أن المنافسة كانت قوية للغاية داخل القارة، مضيفًا: "الأندية واللاعبون في أفريقيا بمستوى عالٍ جدًا، ما حققناه مع بيراميدز الموسم الماضي كان إنجازًا استثنائيًا".

من الدرجة الثانية إلى قمة القارة

وأشار مايلي إلى الدور الكبير الذي لعبته مصر في تطور مستواه: "بدأت رحلتي في الكونغو، ثم تنزانيا، لكن في مصر وصلت إلى قمة كرة القدم الأفريقية. هذه الجائزة جاءت بعد تعب وجهد كبيرين".

ولم ينس مهاجم بيراميدز الإشادة بزميله المغربي محمد الشيبي: "الشيبي أخي داخل الفريق. أعتقد أنه صنع نصف أهدافي منذ انضمامي لبيراميدز. كان موسمه مذهلاً، ولذلك ذكرته في كلمتي لأنه يستحق التكريم".

وتطرق مايلي إلى تطور مسيرته التي بدأت متأخرًا نسبيًا: "في الـ24 من عمري كنت ألعب بدوري الدرجة الثانية في الكونغو، ثم انتقلت إلى فيتا كلوب لاكتشاف دوري أبطال أفريقيا. بعد ذلك أصبحت هداف كأس الاتحاد مع يونغ أفريكانز، ثم هداف دوري الأبطال، الأمر تطلب جهدًا وانضباطًا كبيرين".

رغبة في خوض تحدٍ جديد خارج أفريقيا

وكشف الهداف الكونغولي عن رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة: "لعبت طوال مسيرتي في أفريقيا، وأعتقد أن الوقت حان لاكتشاف دوري جديد وقارة أخرى، عقدي مع بيراميدز ينتهي الصيف المقبل، لكن تركيزي الآن بالكامل مع النادي ومع المباريات المتلاحقة".

واختتم مايلي تصريحاته بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة: "أمامنا كأس الأمم الأفريقية قريبًا، ثم مواجهة الكونغو في مارس ضمن التصفيات، سنبذل كل ما لدينا لتحقيق حلم بلدنا".