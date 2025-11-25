المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 2
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

3 0
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

0 0
(4 - 3)
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

2 1
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

2 2
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مهمة في أدغال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد الفوز على المقاولون

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:14 م 25/11/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

واصل فريق بيراميدز قطاره السريع في بطولة الدوري المصري الممتاز، بالفوز مساء اليوم الثلاثاء، ضد المقاولون العرب، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 14 للمسابقة.

وسجل بلاتي توريه لاعب بيراميدز هدف اللقاء الأول في الدقيقة 9 من زمن المباراة، قبل أن يسجل مروان حمدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

ويعتبر هذا الفوز السادس على التوالي لنادي بيراميدز في الدوري، بعدما حقق الفوز على الأهلي، زد، طلائع الجيش، فاركو والاتحاد السكندري.

وارتقى نادي بيراميدز إلى وصافة الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، متخطياً الأهلي بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر من 14 مباراة.

موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد الفوز على المقاولون

وبعد الفوز على المقاولون، يستعد فريق بيراميدز لمواجهة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب بيراميدز مع باور ديناموز في السادسة مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد انتصر في مباراة الجولة الأولى ضد ريفرز يونايتد بنتيجة 3-0، في لقاء أقيم يوم السبت الماضي ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا رفقة نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد وباور ديناموز.

مباراة باور ديناموز القادمة
دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري المقاولون بيراميدز باور ديناموز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

3 0
برشلونة

برشلونة

81

خطيرة لبرشلونة بعد تسديدة من رافينيا من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من سانشيز حارس تشيلسي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 2
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

89

دوكو سدد من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته اصطدمت في الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg