واصل فريق بيراميدز قطاره السريع في بطولة الدوري المصري الممتاز، بالفوز مساء اليوم الثلاثاء، ضد المقاولون العرب، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 14 للمسابقة.

وسجل بلاتي توريه لاعب بيراميدز هدف اللقاء الأول في الدقيقة 9 من زمن المباراة، قبل أن يسجل مروان حمدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

ويعتبر هذا الفوز السادس على التوالي لنادي بيراميدز في الدوري، بعدما حقق الفوز على الأهلي، زد، طلائع الجيش، فاركو والاتحاد السكندري.

وارتقى نادي بيراميدز إلى وصافة الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، متخطياً الأهلي بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر من 14 مباراة.

موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد الفوز على المقاولون

وبعد الفوز على المقاولون، يستعد فريق بيراميدز لمواجهة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب بيراميدز مع باور ديناموز في السادسة مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد انتصر في مباراة الجولة الأولى ضد ريفرز يونايتد بنتيجة 3-0، في لقاء أقيم يوم السبت الماضي ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا رفقة نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد وباور ديناموز.