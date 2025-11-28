تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب "مولاي الحسن" بالرباط، عندما يستضيف قمة نارية بين الأهلي ومضيفه الجيش الملكي المغربي، في دوري أبطال أفريقيا.

تقام مباراة الأهلي والجيش الملكي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نادي شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بينما تلقى الفريق المغربي هزيمة مفاجئة خلال الجولة الأولى، على يد نادي يانج أفريكانز التنزاني، بهدف نظيف، خارج ملعبه.

ذكريات مواجهة الأهلي والجيش الملكي في سوبر 2006

توج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 2005، في نسخة شهدت نتائج قياسية في مقدمتها عدم تلقي أي هزيمة، لكن كأس الأمم الأفريقية التى فاز بها منتخب مصر قبل أسبوعين فقط من لقاء السوبر الأفريقي، وضع الأحمر في ورطة.

النادي الأهلي وقبل مواجهة الجيش الملكي المغربي، عانى من سلسلة إصابات خطيرة، في مقدمتها الثلاثى الأساسي محمد شوقى، محمد بركات، ووائل جمعة، ليغيبوا جميعًا عن موقعة السوبر الأفريقي 2006.

واعتمد الأهلي بقيادة مدربه البرتغالي القدير، جوزيه مورينيو، على تشكيل مكون من الأسماء التالية..

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: عماد النحاس– أحمد السيد – شادي محمد

في الوسط: إسلام الشاطر، حسن مصطفى، حسام عاشور، محمد أبو تريكة، محمد عبد الوهاب (هيثم الفزاني 83).

الهجوم: عماد متعب، أمادو فلافيو، (وائل رياض 94)، (أسامة حسني 105)

الأهلي ينتصر على الإصابات والحظ

وبين تأثير لعنة الإصابات والمعاناة من الإرهاق إثر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2006، الأمر الذي بدى واضحًا على محمد أبو تريكة وحسن مصطفى ومحمد عبد الوهاب وعماد متعب، واجهة الأهلي صعوبات كبيرة أمام الجيش الملكي.

ومر الوقت الأهلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0)، مع تعرض الظهير الراحل محمد عبد الوهاب للإصابة، ويدخل مكانه هيثم الفزاني، بديلاً، ليتم التوجه إلى الأشواط الإضافية.

ودفع مانويل جوزيه بالمهاجم وائل رياض بدلاً من أمادو فلافيو، لكن الحظ واصل معاندته للمارد الأحمر، ليصاب المهاجم الذي نزل منذ دقائق معدودة، ويشارك مكانه أسامة حسني.

وفي لقطة بطولية، نجح شادي محمد، قلب دفاع الأهلي، في تأمين اللقب لفريقه، عندما أخرج كرة خطيرة لجواد أقدار من على خط المرمى، ويتم الاحتكام لاحقًا إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

استطاع عصام الحضري أن يتصدى لكرة نور الدين بوبو، وسجل الثلاثي عماد النحاس، أسامة حسني، شادي محمد، وإسلام الشاطر الأهداف لصالح المارد الأحمر.

وواصل عصام الحضري تألقه في ركلات الجزاء، بالتصدى لكرة محمد الفضلي، ومن يطلق الحكم صافرته معلنًا تتويج الأهلي بالنسخة الثانية له في كأس السوبر الأفريقي، على حساب الجيش الملكي المغربي.