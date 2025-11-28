يستعد النادي الأهلي في الوقت الحالي لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المواجهة ليواصل صدارته للمجموعة، بعدما انتصر في الجولة الأولى ضد فريق شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1 في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم: "يانج أفريكانز، والجيش الملكي وشبيبة القبائل".

وقبل مواجهة الجيش الملكي للمرة الثانية، نوضح تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية المغربية بشكل عام:

الأهلي لعب ضد أندية المغرب 30 مباراة وذلك أمام كلا من: "الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، الدفاع الحسني الجديدي، نهضة بركان، المغرب التطواني".

انتصر الأهلي 12 مرة وتعادل 10 مرات وتلقى 8 هزائم، وذلك في بطولات دوري أبطال أفريقيا، الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي.

مواجهة الأهلي والجيش الملكي المغربي الوحيدة، كانت في بطولة السوبر الأفريقي لموسم 2005-06، والتقى وقتها الفريقان في لقاء أقيم يوم 24 فبراير 2006.

استضاف استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، ولعب الفريقان لمدة 120 دقيقة وفشلا في تسجيل أي هدف لتنتهي بالتعادل السلبي.

ومن ثم اتجهت المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 4-2، وسجل للأهلي وقتها كلا من: "عماد النحاس، أسامة حسني، شادي محمد، وإسلام الشاطر"، بينما أحرز الفريق المغربي هدفين من ركلة ترجيح عن طريق خالد المعروفي وعادل لطفي، بينما أهدر الثنائي نور الدين بوبو ومحمد فضل ليتوج الفريق الأحمر وقتها باللقب الثاني في تاريخه.