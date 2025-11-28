المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هذه المرة بقميص الأهلي.. توروب يستعين بداري وبنشرقي لاستكشاف الجيش الملكي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:38 م 26/11/2025
احتفال أشرف بنشرقي لاعب الأهلي

أشرف بنشرقي - لاعب الأهلي

يستعد النادي الأهلي في الوقت الحالي لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المواجهة ليواصل صدارته للمجموعة، بعدما انتصر في الجولة الأولى ضد فريق شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1 في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم: "يانج أفريكانز، والجيش الملكي وشبيبة القبائل".

داري وبنشرقي طريق توروب لتخطي الجيش الملكي

والمؤكد أن مع كل جولة للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، في المباريات الأفريقية بالتحديد سيحتاج لخبرات لاعبيه من أجل تخطيها.

وسيعتمد توروب على خطة اللعب المعتادة داخل أرضية الملعب، بالإضافة إلى الاستعانة بمواجهات لاعبيه السابقين مع المنافسين، وهو ما سيحدث خلال مباراة الأهلي مع الجيش الملكي.

الأهلي طوال تاريخه لم يلعب مع الجيش الملكي المغربي إلا مرة واحدة في نهائي كأس السوبر الأفريقي، وانتصر خلالها بركلات الترجيح في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وبالتالي فإن التعرف على فريق بحجم الجيش الملكي في الوقت الحالي ومفاتيح لعبه ونقاط ضعفه ليست مهمة سهلة.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات لاعبي الأهلي، مع الجيش الملكي فإن المغربي أشرف داري هو أكثر اللاعبين مواجهة للفريق العسكري.

وجود عمر كمال في القائمة

ولعب أشرف داري ضد الجيش الملكي 8 مرات قبل المباراة التاسعة بقميص الأهلي، انتصر خلالها 5 مرات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة.

أشرف داري الذي خرج من الدوري المغربي، لعب ضد الجيش الملكي 8 مرات بقميص فريق الوداد، في الدوري المغربي وكأس العرش المغربي.

ولم يسجل المدافع صاحب الـ 26 عاما ضد الجيش الملكي بل اكتفى بالحصول على بطاقة صفراء وحيدة.

أما اللاعب الثاني هو أشرف بنشرقي، الذي لعب 7 مرات ضد الجيش الملكي، انتصر مرة واحدة وتعادل 3 مرات وتلقى 3 هزائم، مع أندية المغرب الفاسي والوداد فقط.

اللاعب الثالث في القائمة هو عمر كمال عبد الواحد، الذي واجهه مرة واحدة فقط وخسر فيها بنتيجة 2-0 مع مودرن سبورت، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الجيش الملكي القادمة
مباراة الجيش الملكي القادمة

