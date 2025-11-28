أنهى النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، تدريبه الأول في المغرب، الذي أقيم على ملعب الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي.

ويلعب الأهلي مع الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن التدريب اشتمل على فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة، تخللها الجري حول الملعب، وانتهى المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار الرباط بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من خمس ساعات، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم.

واستقبل البعثة مستحسن عبد العزيز، نائب رئيس نادي الجيش الملكي المغربي، ووفد السفارة المصرية، برئاسة أبو بكر الأشرفي نائب السفير المصري.

يشار إلى أن الأهلي كان قد انتصر على شبيبة القبائل في الجولة الأولى من دور المجموعات بنتيجة 4-1، في لقاء استضافه استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة كلا من: "شبيبة القبائل، يانج أفريكانز، الجيش الملكي".