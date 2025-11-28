قبل لقاء الجيش الملكي.. الأهلي يتفوق على الفرق المغربية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة النارية، التي ستجمع بين الأهلي ونظيره الجيش الملكي المغربي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويحتضن ملعب "مولاي الحسن" بالرباط، قمة الجيش الملكي ضد الأهلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساء غدًا الجمعة.

وحقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نادي شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بينما تلقى الفريق المغربي هزيمة مفاجئة خلال الجولة الأولى، على يد نادي يانج أفريكانز التنزاني، بهدف نظيف، خارج ملعبه.

يحفل التاريخ بالعديد من المواجهات بين الأهلي ومختلف الفرق المغربية، وصل عددها إلى 30 مباراة في جميع المسابقات.

فاز الأحمر في 12 وتعادل خلال 10، بينما تلقى الخسارة في 8 مباريات أخرى، وسجل 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 29 آخرين.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الفرق المغربية (أرقام)

تفوق طفيف على الوداد

التقى النادي الأهلي مع الوداد البيضاوي في 13 مباراة سابقة بجميع المسابقات، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلهم، وتلقى ثلاثة هزائم، وسجل المارد الأحمر 16 هدفًا واهتزت شباكه بـ13 آخرين.

التعادل يسيطر على مواجهات الرجاء

تواجه النادي الأهلي مع الرجاء البيضاوي في 11 مواجهة سابقة، انتصر الفريق القاهري خلال 4 مباريات، وخيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات، فيما انتصر الرجاء مرتين، وسجل الأحمر 19 هدفًا واهتزت شباكه بـ16 آخرين.

السوبر الثاني أمام الجيش الملكي

واجه الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي في مباراة واحدة، على لقب كأس السوبر الأفريقي نسخة 2006، وشهدت انتصار الأحمر، بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (0-0).

تفوق تام على الدفاع الحسني الجديدي

شهد التاريخ على مواجهتين سابقتين بين الأهلي والدفاع الحسني الجديدي، خلال نسخة كأس الكونفدرالية الأفريقية لعام 2014، وسقط الأحمر في الذهاب (1-2)، بينما تفوق في الإياب (1-0).

سقوط أمام المغرب التطواني

التقى الأهلي مع فريق المغرب التطواني في مباراتين، تعرض للخسارة خلالهما، في ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا 2015، واكتفى الأهلي بإحراز 3 أهداف، وتلقت شباكه 5 آخرين.

الأهلي ينتزع السوبر أمام نهضة بركان

تواجه النادي الأهلي مع فريق نهضة بركان في مناسبة وحيدة، على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2021، وانتصر الفريق المصري بهدفين نظيفين.