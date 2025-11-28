قبل لقاء الجيش الملكي.. الأهلي يتفوق على الفرق المغربية

المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر
سموحة

سموحة

3 1
14:30
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

2 0
19:45
نيس

نيس

كأس مصر
بتروجت

بتروجت

1 0
19:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

2 0
19:45
يونج بويز

يونج بويز

دوري المؤتمر الأوروبي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

1 2
19:45
سلتيك

سلتيك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
جينك

جينك

- -
22:00
بازل

بازل

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل مواجهة الجيش الملكي.. الأهلي "كعبه عالي" على الفرق المغربية (أرقام)

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:15 م 27/11/2025
قبل مواجهة الجيش الملكي.. الأهلي "كعبه عالي" على الفرق المغربية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة النارية، التي ستجمع بين الأهلي ونظيره الجيش الملكي المغربي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويحتضن ملعب "مولاي الحسن" بالرباط، قمة الجيش الملكي ضد الأهلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساء غدًا الجمعة.

وحقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نادي شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بينما تلقى الفريق المغربي هزيمة مفاجئة خلال الجولة الأولى، على يد نادي يانج أفريكانز التنزاني، بهدف نظيف، خارج ملعبه.

يحفل التاريخ بالعديد من المواجهات بين الأهلي ومختلف الفرق المغربية، وصل عددها إلى 30 مباراة في جميع المسابقات.

فاز الأحمر في 12 وتعادل خلال 10، بينما تلقى الخسارة في 8 مباريات أخرى، وسجل 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 29 آخرين.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الفرق المغربية (أرقام)

تفوق طفيف على الوداد

التقى النادي الأهلي مع الوداد البيضاوي في 13 مباراة سابقة بجميع المسابقات، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلهم، وتلقى ثلاثة هزائم، وسجل المارد الأحمر 16 هدفًا واهتزت شباكه بـ13 آخرين.

التعادل يسيطر على مواجهات الرجاء

تواجه النادي الأهلي مع الرجاء البيضاوي في 11 مواجهة سابقة، انتصر الفريق القاهري خلال 4 مباريات، وخيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات، فيما انتصر الرجاء مرتين، وسجل الأحمر 19 هدفًا واهتزت شباكه بـ16 آخرين.

السوبر الثاني أمام الجيش الملكي

واجه الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي في مباراة واحدة، على لقب كأس السوبر الأفريقي نسخة 2006، وشهدت انتصار الأحمر، بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (0-0).

تفوق تام على الدفاع الحسني الجديدي

شهد التاريخ على مواجهتين سابقتين بين الأهلي والدفاع الحسني الجديدي، خلال نسخة كأس الكونفدرالية الأفريقية لعام 2014، وسقط الأحمر في الذهاب (1-2)، بينما تفوق في الإياب (1-0).

سقوط أمام المغرب التطواني

التقى الأهلي مع فريق المغرب التطواني في مباراتين، تعرض للخسارة خلالهما، في ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا 2015، واكتفى الأهلي بإحراز 3 أهداف، وتلقت شباكه 5 آخرين.

الأهلي ينتزع السوبر أمام نهضة بركان

تواجه النادي الأهلي مع فريق نهضة بركان في مناسبة وحيدة، على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2021، وانتصر الفريق المصري بهدفين نظيفين.

مباراة الجيش الملكي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي

محتوى مدفوع

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

الفيديوهات المتعلقة

قبل لقاء الجيش الملكي.. الأهلي يتفوق على الفرق المغربية

المزيد من الأخبار

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
أستون فيلا

أستون فيلا

2 0
يونج بويز

يونج بويز

70

جووووووووووووووووووول الهدف الأول لصالح يانج بويز عن طريق بيديا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg