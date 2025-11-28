المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب الجيش الملكي: الأهلي سيتسبب لنا في متاعب كثيرة.. ونحتاج للاعب رقم 12

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:15 م 27/11/2025
ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي

ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي

تحدث البرتغالي ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي المغربي عن المواجهة المرتقبة ضد الأهلي والمقرر إقامتها، غدًا الجمعة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي بملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات باكتساح شبيبة القبائل 4-1، بينما خسر الجيش الملكي أمام يانج أفريكانز بنتيجة 1-0.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا اضغط هنا

سانتوس: سنُظهر قوتنا أمام الأهلي

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة: "كان لدينا 4 أيام فقط للتحضير لمواجهة الأهلي، لكننا سنلعب بعقلية الانتصار أمام جمهورنا، وبثقة تامة في طريقة لعبنا".

وأضاف: "الهزيمة أمام يانج أفريكانز لا ينبغي أن تكون سببا للارتباك أو تغيير الهوية، خسرنا بشكل مؤسف في الجولة الأولى، لكن ذلك يجعلنا أكثر التزاما بتقديم كل ما لدينا في هذه المباراة، نحن نؤمن بأسلوبنا، ويجب أن نظهره قوتنا على أرض الملعب".

وأكمل: "نعرف جيدًا أن الأهلي سيُشكل لنا متاعب كثيرة، ولكننا درسنا نقاط قوته وضعفه، ونتطلع إلى مفاجأته".

مدرب الجيش الملكي: نحتاج بشدة لجمهورنا.. فهو اللاعب رقم 12

وتابع المدرب البرتغالي حديثه: "جمهور الجيش الملكي كان أحد أهم الأسباب في وصولنا إلى هذا الدور، لقد ساعدنا في تجاوز لحظات صعبة، سنحتاجه بشدة غدًا، فهو اللاعب رقم 12 بالنسبة لنا الذي يمنح اللاعبين القوة".

واستكمل: "نحن نملك تاريخا كبيرا في هذه البطولة، وسنقاتل كي نظهره بمساعدة جماهيرنا، أمام منافس بحجم الأهلي، وأرى أن الحضور الجماهيري ليس دعما فقط، بل ضرورة لصنع الفارق".

وواصل: "اللاعبون مطالبون بالإيمان بأسلوبنا وبمشروعنا، قد نمر أحيانا بفترات صعبة، لكن عندما يعمل الجميع باتجاه واحد تصبح الأمور أسهل بكثير".

تأثير غياب تقنية الفيديو

واعتبر مدرب الجيش الملكي أن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في دور المجموعات ليس قرارا تنظيميا فقط، بل يمكن أن يؤثر مباشرة في أسلوب لعب فريقه.

وألمح مدرب الفريق المغربي، قائلًا: "طريقة لعبنا تجبر المنافسين أحيانا على التقدم والعودة للدفاع خلف مهاجمينا، في مثل هذه الحالات، تقنية الفار مهمة جدا لأنها تحسم اللقطات الدقيقة التي قد تؤثر على النتيجة".

وكشف سانتوس في ختام تصريحاته أن ما وقع في المباراة السابقة أمام يانج أفريكانز جعل أهمية وجود تقنية الفيديو واضحة عمليا وليس نظريا.

مباراة الجيش الملكي القادمة
مباريات الأهلي ترتيب دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي ضد الأهلي مباراه الاهلي والجيش الملكي موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي

