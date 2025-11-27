أظهر النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، لقطات جديدة عن بداية ونهاية مباراة الديربي الأشهر مع نادي الزمالك.

وكان الأهلي قد انتصر على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم يوم 27 نوفمبر 2020، ليتوج باللقب التاسع من بطولة دوري الأبطال، في نهائي سُمي وقتها بنهائي القرن بسبب وجود قطبي الكرة المصرية في المباراة الختامية.

وبعد هذه البطولة، توج الأهلي بـ3 ألقاب من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021 و2023 و2024، علما بأنه صعد لنهائي دوري الأبطال 2022 لكن خسره أمام الوداد.

الصفحة الرسمية للأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نشرت مقطع فيديو عن ليلة الديربي ضد الزمالك والتي ظهر فيها لاعبو الفريق الأحمر بالكمامات حيث كان وقتها فيروس كورونا منتشر بشكل كبير.

كما ظهر في مقطع الفيديو صدمة لاعبي الفريق الأحمر بعد استقبال هدف التعادل عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

ولكن استعاد الأهلي سعادته من جديد بعدما سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الوقت القاتل من المباراة، ليحتفل اللاعبين بفرحة غامرة وسعادة هيستيرية.

يُشار إلى أن جملة المعلق التونسي عصام الشوالي "القاضية"، قد أثرت كثيرًا في جماهير الأهلي بل سُميت البطولة بها، عندما سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 86.

الأهلي حاليا يستعد لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الجيش الملكي المغربي، حيث يبحث الفريق الأحمر عن اللقب رقم 13 في تاريخه.