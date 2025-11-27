المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر
سموحة

سموحة

3 1
14:30
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

2 0
19:45
نيس

نيس

كأس مصر
بتروجت

بتروجت

1 0
19:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

2 0
19:45
يونج بويز

يونج بويز

دوري المؤتمر الأوروبي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

1 2
19:45
سلتيك

سلتيك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
جينك

جينك

- -
22:00
بازل

بازل

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كمامات وصدمة واحتفالات هستيرية.. الأهلي ينشر لقطات تعرض لأول مرة عن نهائي القرن (فيديو)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:19 م 27/11/2025
الأهلي والزمالك - نهائي القرن 2020

صورة من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن

أظهر النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، لقطات جديدة عن بداية ونهاية مباراة الديربي الأشهر مع نادي الزمالك.

وكان الأهلي قد انتصر على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم يوم 27 نوفمبر 2020، ليتوج باللقب التاسع من بطولة دوري الأبطال، في نهائي سُمي وقتها بنهائي القرن بسبب وجود قطبي الكرة المصرية في المباراة الختامية.

وبعد هذه البطولة، توج الأهلي بـ3 ألقاب من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021 و2023 و2024، علما بأنه صعد لنهائي دوري الأبطال 2022 لكن خسره أمام الوداد.

الصفحة الرسمية للأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نشرت مقطع فيديو عن ليلة الديربي ضد الزمالك والتي ظهر فيها لاعبو الفريق الأحمر بالكمامات حيث كان وقتها فيروس كورونا منتشر بشكل كبير.

كما ظهر في مقطع الفيديو صدمة لاعبي الفريق الأحمر بعد استقبال هدف التعادل عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

ولكن استعاد الأهلي سعادته من جديد بعدما سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الوقت القاتل من المباراة، ليحتفل اللاعبين بفرحة غامرة وسعادة هيستيرية.

يُشار إلى أن جملة المعلق التونسي عصام الشوالي "القاضية"، قد أثرت كثيرًا في جماهير الأهلي بل سُميت البطولة بها، عندما سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 86.

الأهلي حاليا يستعد لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الجيش الملكي المغربي، حيث يبحث الفريق الأحمر عن اللقب رقم 13 في تاريخه.

الأهلي الزمالك دوري أبطال أفريقيا نهائي القرن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أستون فيلا

أستون فيلا

2 0
يونج بويز

يونج بويز

71

جاء الهدف بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن قابلها بيديا بتسديدة في المرمى الخالي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg