الأهلي وبيراميدز في الصدارة.. ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الثانية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:46 م 27/11/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

تنطلق الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الغد الجمعة، بـ4 مواجهات منها الأهلي مع الجيش الملكي.

ويلعب الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء الغد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وكان الأهلي قد انتصر على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى على استاد القاهرة الدولي.

وفي هذه الجولة، سيلعب بيراميدز مع باور ديناموز مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية أيضًا في اللقاء الذي يقام في السادسة مساءً.

للتعرف على مباريات دوري الأبطال بالكامل اضغط هنا

ترتيب دور المجموعات قبل الجولة الثانية

وقبل بداية الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يتواجد فريق بيراميدز على رأس المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد فريق نهضة بركان ليتقاسم الثنائي الصدارة.

وفي المجموعة الثانية يتواجد الأهلي في الصدارة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، وتواجد الجيش الملكي في المركز الثالث دون رصيد من النقاط ونفس الأمر لفريق شبيبة القبائل صاحب المركز الرابع.

في المجموعة الثالثة يتواجد فريق صنداونز برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد الهلال الذي يتواجد في المركز الثاني بفارق الأهداف، ومن ثم مولودية الجزائر وسانت إيلوا لوبوبو في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

المجموعة الرابعة يحتل فيها فريق بترو أتلتيكو الصدارة برصيد 3 نقاط، ومن ثم يأتي الترجي التونسي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وهو نفس رصيد فريق الملعب المالي صاحب المركز الثالث، ومن ثم جاء فريق سيمبا في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

للتعرف على ترتيب دوري الأبطال قبل الجولة الثانية اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا

