المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

- -
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رحل الجميع وثنائي انضم للأهلي.. أين ذهب نجوم الزمالك في نهائي القرن 2020؟ (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:10 م 27/11/2025
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg

مر 5 سنوات على نهائي القرن الشهير الذي جمع بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2020.

وكان 27 نوفمبر 2020 يوما لا يُنسى في تاريخ كرة القدم المصرية والأفريقية عندما التقى الأهلي والزمالك في نهائي استثنائي لدوري أبطال أفريقيا لم يحدث من قبل.

واستطاع الأهلي أن يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما هزم غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 في ليلة "القاضية ممكن".

ولم يحقق الزمالك لقب دوري أبطال أفريقيا منذ آخر نسخة في 2002.

ورغم خسارة الزمالك إلا أنه كان يمتلك جيلًا مميزًا على صعيد اللاعبين في نهائي القرن (الأساسيين أو البدلاء) ولكن إذا نظرت لهم الآن، فلن تجد أحدا موجودا مع القلعة البيضاء.

وبعد مرور 5 سنوات، رحل الجميع عن الزمالك، بما فيهم ثنائي يلعب حاليًا مع الأهلي وهما أحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي.

وهناك من اعتزل كرة القدم مثل محمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام.

وما زال بعضهم يلعب في أندية أخرى مثل محمد أبو جبل في البنك الأهلي، محمد علاء مع الاتحاد السكندري، ومحمد أوناجم في كهرباء الإسماعيلية.

أين ذهب نجوم الزمالك في نهائي القرن 2020؟ اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك دوري أبطال أفريقيا شيكابالا دوري ابطال افريقيا عمرو السولية بنشرقي نهائي القرن أحمد سيد زيزو نجوم الزمالك في 2020

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg