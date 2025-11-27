مر 5 سنوات على نهائي القرن الشهير الذي جمع بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2020.

وكان 27 نوفمبر 2020 يوما لا يُنسى في تاريخ كرة القدم المصرية والأفريقية عندما التقى الأهلي والزمالك في نهائي استثنائي لدوري أبطال أفريقيا لم يحدث من قبل.

واستطاع الأهلي أن يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما هزم غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 في ليلة "القاضية ممكن".

ولم يحقق الزمالك لقب دوري أبطال أفريقيا منذ آخر نسخة في 2002.

ورغم خسارة الزمالك إلا أنه كان يمتلك جيلًا مميزًا على صعيد اللاعبين في نهائي القرن (الأساسيين أو البدلاء) ولكن إذا نظرت لهم الآن، فلن تجد أحدا موجودا مع القلعة البيضاء.

وبعد مرور 5 سنوات، رحل الجميع عن الزمالك، بما فيهم ثنائي يلعب حاليًا مع الأهلي وهما أحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي.

وهناك من اعتزل كرة القدم مثل محمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام.

وما زال بعضهم يلعب في أندية أخرى مثل محمد أبو جبل في البنك الأهلي، محمد علاء مع الاتحاد السكندري، ومحمد أوناجم في كهرباء الإسماعيلية.



أين ذهب نجوم الزمالك في نهائي القرن 2020؟ اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى